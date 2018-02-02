喝咖啡致癌? 加州擬要咖啡店加註警語

2018-02-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕喜歡每天喝上一杯「星巴克」（Starbucks）嗎？美國「有毒物質教育與研究委員會」（ＣＥＲＴ）引美國加州通過的《一九八六年飲用水安全與毒性物質強制執行法》（又稱《六十五號提案》），和它纏訟八年的官司，預期近幾個月判決出爐。有鑑於「肯德基」薯條十一年前就已敗訴，日後在美國加州享用零售咖啡，若看到杯上「致癌」警語可別訝異。

《六十五號提案》規定，州政府須公佈及更新已知可導致癌症、先天性缺陷及其他生殖傷害的化學物質清單；且要求貨銷加州的企業，若產品內含前列名單上的化學物質，就得提供「清晰且合理」的警告。

ＣＥＲＴ二〇一〇年四月因此控告「星巴克」等十餘家企業，因烘焙咖啡中的丙烯醯胺（acrylamide）為上述清單一員，更是該法案在〇七年讓肯德基薯條成為判賠首例的原因。

事實上，星巴客在庭上原本具有優勢，卻自稱咖啡中丙烯醯胺少到無足造成致癌風險，才讓法官搖頭。目前已有三家企業甘願受罰及加註警語，星巴克等被告依舊奮戰，但近幾個月應該就會有最終結果。

儘管《六十五號提案》為消費者健康把關，仍偶爾引來為德不卒批評，例如一五年列雙酚Ａ（ＢＰＡ）為毒物但隔年旋即除名；另一方面，又遭不擇手段的律師利用，拿它敲詐企業。「聖塔克魯茲咖啡烘焙公司」（Santa Cruz Coffee Roasting Co.）一三年就不甘不願地在商品上張貼警語標籤，但稱「立意良善的法案遭特殊解讀」，「大大浪費我們的金錢和資源」。