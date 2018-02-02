國安案件 澳門擬限中籍法官審理

2018-02-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕澳門媒體「論盡」報導，澳門當局擬修改「司法組織綱要法」，規定未來有關國家安全案件，唯有中國籍法官才能審理。此消息引發澳門法界譁然，澳門律師公會主席華年達表示，此舉牴觸澳門基本法，澳門立法會民主派議員蘇嘉豪指出，澳門的司法獨立恐受傷害。

澳門政府的消息人士表示，國家安全與國家機密的案件涉及國家利益，「特別是有關國防方面的案件，需要十分審慎」，特區政府有責任確保國家利益，當局目前正分析律師公會的意見書。

律師公會主席華年達表示，「司法要公開、獨立、公正。為某個犯罪類別設立一個特別的法官群組是壞建議」，他補充，澳門基本法規定，可依需要設立若干專門法庭，卻沒說可設立特定法官群組。該舉措也有歧視意味，因為相關案件的裁判權僅歸於中國籍的委任法官。就律師公會的角度而言，法官應處理所有法律，不應受歧視。

澳門立法會議員蘇嘉豪指出，根據澳門基本法，澳門的法官是由在地法官、律師以及知名人士組成的獨立委員會徵選、推薦，再由行政長官任命。若在此獨立程序機制上建立篩選機制，將對澳門的司法獨立性產生影響。

也屬立法會民主派的議員吳國昌認為，該計畫是出於政治考量，以彰顯國家權力可超越程序限制。他說，用這種方式建立超越傳統的威權，以顯示中央權力是其他力量所無法控制的。假以時日若民眾都習慣了，或許還會覺得該規定沒有任何不便。