否認濫權監聽 FBI槓上川普

2018-02-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕可望在近日公布的一份美國國會機密備忘錄已引爆政爭，聯邦調查局（ＦＢＩ）一月卅一日就此與總統川普公開槓上，宣稱這份指控ＦＢＩ與司法部官員濫用監聽權的備忘錄，正確性存有「重大疑慮」。ＦＢＩ如此高調表態除了將當初由川普欽點上任的ＦＢＩ新局長瑞伊推上政爭火線，也讓過去只在閉門會議中發酵的司法部與白宮官員間的對立檯面化。

這是ＦＢＩ首度就這份機密備忘錄表態。該局在簡短但用詞尖銳的兩頁聲明中指出，ＦＢＩ在眾議院情報委員會表決公布該備忘錄前檢閱其內容的機會有限，而根據該局初步檢閱，「我們嚴重關切大大衝擊該備忘錄正確性的關鍵性事實遺漏」。力挺ＦＢＩ與司法部的民主黨人則痛斥這份備忘錄是共和黨企圖轉移眾院情報委員會本身所進行的通俄門調查的伎倆。

眾院情報委員會一月廿九日表決通過公佈這份只有三頁半、由該委員會共和黨人編纂的備忘錄，同日晚間送交白宮檢閱。該備忘錄聲稱，司法部及其下轄的執法單位ＦＢＩ的官員在二○一六年十月向法官申請監聽川普競選團隊顧問佩吉的許可令時，所根據的是前英國情報特工史蒂爾所提供、踢爆川普與俄羅斯暗通款曲多年的情報，但卻未妥善解釋民主黨全國委員會與民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓贊助史蒂爾的研究，致使法官遭到誤導。至於佩吉則在去年十一月的國會聽證上坦承曾在一六年總統大選期間與俄國官員接觸。

根據規定，川普在表決後有五天時間決定是否要以國安為由阻止公布這份備忘錄，但企圖將外界關注從通俄門調查轉移至調查人員本身的川普，則希望該備忘錄公諸於世。川普卅日晚間前往國會發表國情咨文演說時、被聽到告訴共和黨議員，他「百分之百」贊同公布這份備忘錄。