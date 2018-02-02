川普向副司法部長打探通俄調查

2018-02-02

直白提問再度逾越司法界線

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一月卅一日報導，去年十二月美國總統川普當面詢問將在眾議院司法委員會作證的副司法部長羅森史坦（Rod Rosenstein），有關特別檢察官穆勒的通俄門調查方向，並詢問羅森史坦是否「在我的團隊中」。報導指出，這是川普再度逾越司法界線的最新插曲，也進一步引發川普企圖干預通俄門調查的質疑。

羅森史坦拒絕說明

消息來源透露，去年十二月羅森史坦前往白宮，尋求川普支持司法部拒絕國會眾議院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）要求公開敏感文件的立場，當時努尼斯一再聲稱，聯邦調查局（FBI）與司法部在調查川普陣營涉嫌在大選時串謀俄羅斯濫用監視手段。

消息來源說，川普當時對羅森史坦的請求並未做出決定，反而將焦點放在他將於十三日前往國會作證上。羅森史坦當時對川普的直白提問感到驚訝，他不願透露通俄門特別檢察官穆勒的偵查方向，尷尬地對川普說：「當然，我們全在你的團隊裡，總統先生」。白宮與司法部對此未予置評。白宮幕僚長凱利之後通知司法部，總統不會協助阻止努尼斯取得相關文件。

川普連作證問題也有想法

另一個跡象也顯示川普在意羅森史坦的作證。消息人士透露，川普建議一些國會議員，在聽證會上詢問羅森史坦之所以任命穆勒為通俄門調查的特別檢察官，是否是因為穆勒沒有被遴選為ＦＢＩ局長。消息來源說，川普認定羅森史坦對穆勒沒被遴選為ＦＢＩ局長相當在意，而拔擢他為特別檢察官。在聽證會上，沒有人問及羅森史坦該問題。ＣＮＮ曾報導，川普最近向幕僚表達對羅森史坦的不滿，甚至表示他可能被撤職。