防堵中國 澳洲外資審查更嚴

2018-02-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於擔心中國的影響力擴大，澳洲政府一日宣布，將針對外國投資關鍵的能源基礎設施和農地提高審查力度，賦予外國投資審查委員會（FIRB）可基於國家安全評估交易的新權限。外國投資人如今要購買價值超過一五○○萬澳幣（約三億五六○○萬台幣）的農地，必須證明該筆地產已向澳洲人廣泛推銷長達一個月，以確保澳洲本土農業企業不被排除在外。

外國投資人購買澳洲電力基礎設施，也將受到較嚴格審查。當局祭出一連串新規定，包括針對「企業累計所有權」進行評估。不過，澳洲財政部長莫里森（Scott Morrison）強調，「配電和傳輸基礎建設是國家重要資產，這些資產所有權的多樣性，是重要的國家安全保障。」但他也說，坎培拉當局依然歡迎外國投資「未牴觸澳洲國家利益」的農業用地。

此前，中國不僅大舉投資澳洲農地和能源電網，北京當局對澳洲政治和社會干涉也與日俱增，引發重大爭議。二○一六年，莫里森曾擋下澳洲最大農場基曼企業（S. Kidman）與最大電網業者AusGrid可主導股權的兩大出售案，這兩案均擬售予中國和香港公司。不過，基曼企業最終仍售予包括澳洲女首富萊因哈特在內的中國和澳洲合資集團，使中國去年成為澳洲農地第二大持有者，僅次於英國。