幫一帶一路背書? 梅伊沒點頭

2018-02-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕刻正訪中的英國首相梅伊一日與中國國家主席習近平會晤，她在聯合記者會中表示，兩國正享有雙邊關係的「黃金時代」，願進一步推動雙方至今建構的全球戰略夥伴關係，盼兩國開展習提出的「一帶一路」合作；習則呼籲，兩國應共同打造「黃金時代增強版」，在一帶一路框架內展開更廣泛的互利合作。

然而據英國金融時報一月卅一日報導，自去年耶誕節前以來，北京就持續施壓梅伊簽署該計畫的諒解備忘錄（ＭＯＵ），而中方視ＭＯＵ的簽署為西方世界支持該計畫的一個重要信號，惟西方擔憂，該計畫既不透明又偏袒中國企業。

美德法英歐盟 拒簽MOU

該計畫旨在歐亞、中東和非洲興建基礎設施，並提供建設資金，捷克等東、中歐幾個歐盟成員國以及其他亞洲、中東與非洲國家，已同意與中國簽下雙邊ＭＯＵ以示支持，但美、德、法、英及歐盟執委會的缺席則呈現明顯反差。

接近英、中折衝的人士透露，近幾週，中方欲迫使梅伊簽署ＭＯＵ，梅伊的幕僚則證實，梅伊沒有簽。一位中國駐倫敦官員說，「我們講中、英關係處於黃金時代，若英國不替一帶一路背書，將使我們很納悶」。該報導認為，中國的貿易夥伴願不願意以白紙黑字的聲明，展現這些國家力挺一帶一路，已成為北京界定雙邊關係是否有誠意的測試。

在聯合記者會上，兩人均同意，習近平二○一五年赴英進行國是訪問的成功，揭開兩國黃金時代的序幕。「黃金時代」一語為二○一五年時的英國首相卡麥隆率先提出。

另外，中國商務部一日宣布，中、英企業將簽署約九十億英鎊（約三八一○億台幣）的商業協議，涵蓋一帶一路建設等領域，梅伊並於一月卅一日會晤中國總理李克強時提到，願與中方共同推動一帶一路合作。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的加斯珀斯（Jan Gaspers）分析，由於英國脫歐與梅伊在國內的弱勢地位，中方清楚意識到此乃良機，她亟需藉這次中國行帶回利多。

中國在包括十一個中、東歐國家在內的「16+1」集團中的領導地位，已引發布魯塞爾認為北京正使歐盟分裂的憂慮。英國智庫皇家三軍聯合研究所主任潘睿凡（Raffaello Pantucci）表示，一帶一路的概念包山包海，你很難知道自己到底支持的是什麼，可能是在遙遠國家的基礎建設、也可能是一連串瓦解歐洲內部凝聚力的計畫。