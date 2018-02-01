離譜！澳洲機密文件 流落跳蚤市場

2018-02-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲廣播公司（ＡＢＣ）一月卅一日報導，上千份內閣機密文件藏身在首都坎培拉一處跳蚤市場的兩件檔案櫃舊家具當中。消息曝光當天，澳洲總理滕博爾隨即宣布，針對此事展開緊急調查。ＡＢＣ本週已播出一系列獨家報導，援引多份現任及前任政府文件，曝光過去十年從霍華德、陸克文、吉拉德與亞伯特四位總理任內不為人知的政府秘辛或醜聞。

ＡＢＣ報導，兩件政府報廢家具、又大又重的檔案櫃，因為抽屜被鎖死又沒人能找到鑰匙而被視為問題家具，在坎培拉一間二手家具行賤售，買家用一些零錢買下它們，閒置數個月後，決定鑽開鎖頭，沒想到在抽屜內發現上千份內閣文件，文件時間橫跨逾十年，涵蓋五屆政府任期，幾乎所有文件都屬機密等級，包括「極機密」、「機密」、「內閣機密」、「僅給澳洲參考」等。

報導指出，文件內容包括澳洲聯邦警察五年內遺失近四百份國安卷宗的報告；以及二○一三年勞工黨敗選後，在財政部長黃英賢辦公室內發現遺留一百九十五份最高機密文件的報告，這些文件包括更新版的中東與阿富汗衝突防衛計畫、澳洲反恐計畫、對鄰國的情搜內容等；另有文件詳述前勞工黨聯合政府的政策辯論內容。

根據規定，澳洲內閣文件必須保密二十年，公開時也必須另行編輯修訂。澳洲國立大學國防學院院長梅德卡夫表示，從國安與政治角度來看，此事件「非常詭異且令人難堪」。