金正恩冬奧前大閱兵 不排除射彈

2018-02-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕朝鮮半島一月初驚見和平曙光，但兩韓才敲定二月九日共襄南韓平昌冬季奧林匹克運動會盛舉一事，北韓就準備在二月八日建軍節搶先大閱兵，預計出動數百枚飛彈及火箭，包括去年十一月底才首度試射的洲際彈道飛彈「火星十五型」數十枚。

熟知北韓意圖的兩名外交人員，一月卅一日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）透露上述細節。不像去年四月廣邀媒體參加，北韓這回閱兵因展示的武器具敏感性，將禁止外國媒體採訪。據其說法，不排除北韓在「迫近的未來」再度試射飛彈的可能性，向正部署在南韓，可能在平昌冬奧後舉行聯合軍演的美軍發出恫嚇訊息。

另有消息人士告訴ＣＮＮ，指美國總統川普已放棄提名前任白宮國家安全委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）為美國駐南韓大使，原因是雙方在朝鮮半島政策上出現歧異，顯然是因為是車維德反對先制攻擊。

韓裔美籍的車維德是前總統布希的頭號北韓事務顧問，對北韓問題立場被視為鷹派。但他在廿九日投書華盛頓郵報，指要解決北韓對美國所帶來的史無前例的威脅之道，並非如川普政府某些官員所建議的「預防性軍事攻擊」，而是「能夠不升高成為戰爭，但是能應對威脅的強力軍事選項，以免成千上萬美國子弟喪命」。

川普一月卅一日發表的首份國情咨文，批評金正恩侵犯人權，並指他「魯莽追求」核武及彈道飛彈之舉已成美國本土的立即威脅。北韓國營朝鮮中央通訊社（ＫＣＮＡ）不甘示弱，同步發表專攻美國人權表現的北韓年度白皮書，反批美國才是「嚴重侵犯人權國」，全美瀰漫種族歧視與厭世現象，且在川普去年初上台後更加惡化，不僅有好幾個「來自財團的億萬富豪」高官，一年來更為「富人圈一小撮人的利益」而制定「反民眾」政策，以致美國勞工生活困難，「在惡夢深淵徘徊」。

不過，不只川普惹到北韓。南韓統一部聲明表示，北韓因南韓媒體「侮辱」北韓參加冬奧一事而翻臉，並於廿九日晚間通知原訂四日於北韓度假勝地金剛山舉行的兩韓聯合文藝表演取消。而根據ＣＮＮ掌握到的消息，其他活動計畫也可能產生變數。