全球民主指數調查 美台「有瑕疵」

2018-02-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國雜誌《經濟學人》智庫「經濟學人資訊社」（ＥＩＵ）一月三十一日公布二○一七年民主指數調查，全球一百六十七個國家中只有十九國躋身「全面民主」之列；第二十一名的美國、第三十三名的台灣等排名維持不變，同屬「有瑕疵民主」國家。美國在二○一六年首次被降級為「有瑕疵民主」，一七年仍未能重返「全面民主」。ＥＩＵ表示，美國共和黨、民主黨在移民、環境等諸多議題上抱持極端分裂的意見，類似的政治分歧讓川普當局即便掌握國會多數，也很難有效執政；而川普企圖兌現政見的作為，已讓美國社會兩極分化；美國在「政府效能」的表現欠佳，但其言論自由仍表現優異。

ＥＩＵ根據五項指標（政府效能、政治參與、選舉過程與多元化、政治文化、公民自由）評比各國民主指數，每項指標滿分為十分，平均分數則為該國民主指數，並依平均分數再分為四組，分別是全面民主（滿八分以上）、有瑕疵民主（滿六分至八分）、混合政體（滿四分至六分）、獨裁政體（零分至四分）。

台灣一七年民主指數（七．七三）比一六年（七．七九）低，排名維持三十三。各項指標方面，「政府效能」八．二一分、「政治參與」六．一一分、「選舉過程與多元化」九．五八分、「政治文化」五．六三分、「公民自由」九．一二分。台灣被歸類為「有瑕疵民主」國家，但在亞洲地區仍屬前段班。

調查顯示，去年和平交接政權的南韓第二十名，日本和香港都退步三名，日本第二十三名，香港第七十一名。

亞洲地區的民主指數平均為五．六三，肇因於被若干「混合政體」和「獨裁政體」國家拉低分數，包括同列獨裁政體的中國（第一三九名）和北韓（第一六七名）。