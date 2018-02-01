印度重男輕女 六千萬女童「消失」

2018-02-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕印度財政部上月廿九日提交印度國會的《二○一七至一八年經濟調查》報告指出，印度重男輕女現象嚴重，以致兩千一百萬名女嬰在「不被需要」的情況下出世，全國至今已有六千三百萬名女童「失蹤」，呼籲透過教育、就業、政治參與等方式提高女性社會地位，讓她們成為印度經濟生力軍，進而扭轉當地可能已有千年歷史的性別偏見。

為選擇胎兒性別而進行墮胎手術在印度屬非法，但仍難杜絕民間生男的渴望，以致印度性別失衡現象在全球名列前茅，當地男女出生比率為一．○七比一，和世界衛生組織認定的正常一．○五比一存在不小差距。

衍生出殺嬰等非法手段

該報告特別點出第一胎生女兒的印度夫妻，五十五％會繼續拚下一胎，直到生出男孩，這已是印度生育的「結束鐵律」；又由於許多女嬰「不被需要」，而衍生出篩選性別、殺嬰等非法手段，以及男、女童所受照顧有差以致死亡率不同的現象，這些都是當地女孩偏少的原因。至於偏好男孩的社會價值觀根深柢固，儘管可追溯到千年以前，但政府規定遺產由兒子繼承，還有女兒結婚要準備嫁妝、從此隨夫家居住的傳統，都有推波助瀾效果。

報告肯定政府一五年提出的「救救女兒、教教女兒」計畫，呼籲提升女性的自我主導意識和勞動參與率，以及賦予她們政治權利和公共地位，相信使之成為印度經濟重要生力軍，就能逐漸扭轉上述蔓延印度社會的不平等現象。

印度婦女的經濟參與機會在全球排名第一三九位，教育狀況排名一一八，遑論健康狀況及死亡率。當地性別最失衡的地區為古加拉特邦馬赫薩納鎮（Mahesana），男女比例約為一．三一比一；旁遮普邦及哈里亞納邦也狀況嚴重，七歲以下孩童男女比例為一．二比一。