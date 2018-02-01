美國情咨文》民主黨噓川普：霸凌者不會勝利

2018-02-01

美媒：川普未提解決方案

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對美國總統川普的國情咨文演說訴求團結，民主黨幾乎無人買帳，部分黨籍國會議員缺席抗議，或以一身黑色服裝現身。當川普提到終結移民鏈時，民主黨議員甚至發出噓聲喝倒采，只在川普談到救援人員、退役軍人、脫北者等議題時起立鼓掌，與共和黨人形成強烈對比。眾議院民主黨領袖裴洛西甚至在演說後匆匆離場。

在川普演說時，民主黨女議員幾乎清一色穿著黑衣，配戴寫著「時候到了（Time’s Up）」及「瑞西．泰勒（Recy Taylor）」的胸章，響應近日的女權運動，並紀念日前過世的非裔女性瑞西．泰勒。她於一九四四年慘遭六名白人男子輪暴，但當局未將他們起訴。美國脫口秀天后歐普拉在金球獎為女性發聲時，曾引述她的故事。

民主黨議員邀請了「夢想者」、反性騷運動「我也是」相關人士、去年紐約恐攻受害者家屬、去年風災受害者及救難人員出席川普的國情咨文演說，並在三十日晚間派出甘迺迪家族政治新星、麻州聯邦眾議員約瑟夫．甘迺迪三世（Joseph Patrick "Joe" Kennedy III）回應川普，強調「霸凌者或許能重擊，但不會勝利」。

甘迺迪三世在麻州福爾里弗市一所高中發表演說時痛批，川普在民權保護上走回頭路，其紀錄是「對最高美國理想的駁斥」，包括針對穆斯林、跨性別者及其他人士的提案；甘迺迪三世並提及女權運動「我也是（#MeToo）」、非裔社會運動「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」以及童年時非法入美的「夢想者」。他以西班牙語強調，「夢想者」是美國故事的一部分，民主黨不會背棄他們。

美聯社指出，儘管川普感性訴求美國的英勇、傷痛和悲劇，但並未針對未來的危機提出解決方案。華盛頓郵報也指出，自川普勝選以來，曾多次提及希望各方放下分歧，團結一致，但他本人顯然做得很少，例如在演說中將移民與罪犯混為一談。