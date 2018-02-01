美國情咨文》點名中俄朝 川普喊重建核武力

2018-02-01

籲兩黨團結打造新美國

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普一月三十日發表上任後首次國情咨文，面對執政一年來國家陷入嚴重分歧，川普以少見的軟性語調訴求團結和包容，他喊出「新美國時刻」，號召兩黨放下歧見，和他一起實現長久以來的承諾，改革移民政策、重建國家基礎設施；談到美國面臨的外在危險，川普警告北韓的核武「即將」威脅到美國本土，中國和俄羅斯等「對手」挑戰美國利益，因此美國必須「現代化並且重建我國的核武力」，抵擋任何侵略。

川普警告，美國面臨流氓政權、恐怖團體，以及中國、俄羅斯等「對手」，挑戰美國利益、經濟和價值。他呼籲國會解除國防支出上限，充分提供軍隊經費，「無人能匹敵的力量是最能確保我國安全的防衛之道」，「我們必須現代化、重建我國核武力量」，做為防禦的一環，「擁有強大的核武將阻擋任何侵略行徑」。

川普談到北韓威脅時，特別向旁聽席上遭北韓監禁期間喪生的美國大學生沃恩比爾的父母致意；也稱讚在場另一名賓客，逃離北韓的池成鎬。川普指北韓政權的「墮落」特質，不顧後果地發展核武，「可能即將威脅到我國本土」。他也呼籲國會處理伊朗核協議的一些根本瑕疵，並宣布已經簽署行政命令，繼續關達那摩灣監獄運作。

川普在國情咨文中先細數他上任第一年股市上漲、失業率降低、兌現減稅政見、終結數十年來不公平貿易「經濟投降」年代等施政「卓越成功」。在這場八十分鐘的演說中，他幾乎都照本宣科，沒有太多他慣用的民粹、政治攻擊和對抗論調，述說數位受邀到國會聆聽演說的市井小民「英雄」故事，展現自己是個包容、肯定多元人民的領導人。

川普感性訴求 民主黨冷回

川普說，每一位公民，不論你來自何處，「這是我們的新美國時刻」，「現在是開始活出美國夢的最佳時候」，「若你努力工作、相信自己、相信美國，就能成就你的任何夢想」，「我們都有共同的家，同心一意，同樣的命運，和同一面偉大的美國旗幟」。

川普呼籲兩黨為人民而團結，「今晚，我伸出敞開的手要與民主、共和兩黨合作，一起保護我國不分背景、膚色、宗教和信念的公民……因為美國人也是夢想者」。

1.5兆美元基建 堅持蓋美墨圍牆

共和黨議員給川普陣陣熱烈掌聲，但民主黨議員除了川普到場時基於禮貌鼓掌，整場演說都繃著臉，反應冷淡，拒絕給予掌聲。當川普說非裔美國人失業率創新低獲得許多議員起立致敬，民主黨國會黑人黨團議員一臉嚴肅靜靜坐著；當川普提到有意擴大限制合法移民家人依親，甚至有部分民主黨議員報以噓聲。

他向國會提出一．五兆美元投資基礎建設，也堅持在美墨邊境蓋隔離牆，並挑戰民主黨敢不敢拒絕移民改革妥協方案。川普談到非法移民犯罪問題時，措辭明顯變得強硬，他說國會是時候「改革過時的移民法規，把移民制度帶進二十一世紀」。