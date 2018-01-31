15歲強制絕育 6旬日婦告政府

2018-01-31

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本宮城縣一名六十幾歲的婦女，今天向仙台地方法院控告政府。日本媒體報導，該名婦人在十五歲時被依「優生保護法」強制絕育，該法雖於一九九六年廢除，但政府並未採取任何救濟補償措施。這是首次有受害者控告政府，求償金額一千一百萬圓（約二九八萬台幣）。

讀賣新聞引述原告律師說法報導，原告婦人在十五歲的一九七二年，被縣立醫院判定為「遺傳性智能障礙」，之後被依法強制絕育。「優生保護法」從一九四八年開始實施，九六年廢除，全日本有超過一萬六千人被迫絕育，憲法保障追求幸福的權利慘遭剝奪。

每日新聞根據前厚生省的「衛生年報」統計指出，被迫絕育者中有半數為未成年人，女性年齡最小的只有九歲，男性為十歲。曾依法執行絕育手術的八十四歲婦產科醫師堀口貞夫表示，以現代醫學來看，強制九歲女童絕育是一件非常荒唐的事，但在當時受制於法律規定，不得不為。

「優生保護法」前身為二次世界大戰前制定的「國民優生法」，源自納粹德國的「絕種法」，映照當時盛行的「優秀人種」、「汰弱留強」優生學觀念，對智能障礙、精神疾患、癲癇及漢生病患者進行強制絕育。該法廢除後，改立「母體保護法」，但未對舊法受害者提供任何補償。

據報導，該名婦人在一五年向日本律師協會申請人權救濟，律師協會去年曾提出意見書，希望國家對此道歉並賠償；德國和瑞典也曾為類似案例向受害者道歉、賠償。對此，厚生勞動省母子保健課以尚未收到訴狀為由，不予置評。