得罪川普 FBI副局長閃辭

2018-01-31

麥凱比「被休假」到退休

〔編譯孫宇青／綜合報導〕被美國總統川普視為眼中釘、原定三月退休的聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe），廿九日驚傳即日起「被休假」直到退休。美國媒體指出，麥凱比在希拉蕊．柯林頓的「電郵門」調查和川普團隊「通俄門」調查上，一直被川普及共和黨批評處事不公，如今提前掛冠求去可能肇因於上司施壓，但白宮否認介入這項決策。

白宮否認介入施壓

現年四十九歲、在FBI服務長達二十二年的麥凱比，將自廿九日起休假至三月十八日正式退休。然而，紐約時報和美國有線電視新聞網（CNN）指出，麥凱比原本有意工作至退休日之前，但近來直屬上司、去年八月獲川普任命的FBI局長瑞伊（Christopher Wray）暗示可能將其降職，以及麥凱比對司法部督察長（Inspector General）即將出爐的報告有顧慮，才決定「提前讓路」。

事實上，麥凱比一年多來被川普及共和黨視為心腹大患，最早是因為他的妻子二○一五年競選維吉尼亞州州參議員時，曾收受希拉蕊盟友、時任該州州長麥考里夫（Terry McAuliffe）的政治獻金，遭川普指控為民主黨的死忠支持者。隨後，在FBI針對希拉蕊使用私人電子郵件處理公務的調查上，麥凱比和遭川普開除的FBI前局長柯米均擔任主要角色，這也讓川普和共和黨對麥凱比窮追猛打，指控其偏袒、調查不中立。

不僅如此，麥凱比在「通俄門」調查的初期站在風口浪尖，在柯米被迫去職後暫代FBI局長一職，並在國會上反駁川普指柯米留下爛攤子，以及FBI全體對柯米失去信任的說法。因此，川普堅信麥凱比效忠於柯米，還曾推文質疑司法部長塞森斯為何沒有另覓他人取代麥凱比。隨著瑞伊銜川普之命接掌FBI，一直傳出川普施壓瑞伊清除FBI內「柯米派系」的消息。瑞伊近來改組FBI領導團隊，但麥凱比即被排除在外，更坐實外界揣測。

CNN指出，在司法部督察長針對麥凱比及其他FBI高級官員在一六年大選期間，對於「電郵門」和「通俄門」調查情況的檢討報告即將出爐之際，瑞伊暗示麥凱比的FBI「二把手」位子不保，讓麥凱比向友人坦言「感受到來自瑞伊的壓力」。不過，瑞伊在致FBI全體成員的電子郵件中，堅稱「自己的決定不會因為政治或其他壓力而動搖」。白宮新聞秘書桑德絲也表示，白宮或總統沒有介入麥凱比退休離任的決定。

法新社指出，麥凱比為公僕出身、非政治任命官員，在職期間經手一三年波士頓馬拉松爆炸案等重大案件，目前在司法界仍享有高支持度。隨著麥凱比離職，FBI局長瑞伊已任命局內第三號人物鮑迪希（David L. Bowdich）代理副局長一職。