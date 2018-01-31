王岐山當選湖南省人代 下一步國家副主席?

2018-01-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕去年屆齡卸任的中國「反腐沙皇」、中共中央紀律檢查委員會前書記王岐山，二十九日獲選為湖南省全國人民代表。香港南華早報和美國紐約時報均指出，王岐山藉由這種打破政治傳統的方式重回政壇，很有可能在三月召開的全國人民代表大會上被任命為國家副主席，繼續當國家主席習近平的有力左右手。

二十九日召開的湖南省第十三屆人民代表大會第一次會議公告選出的一一八名人大代表，王岐山名列其中。現年六十九歲的王岐山在去年中共第十九次全國黨代表大會上，依照「七上八下」（年齡不超過六十七歲者可續任，六十八歲就必須退下）的退休年齡不成文規定卸任，但是一直有傳言指習近平會讓王岐山繼續在領導階層擔任要角。王岐山獲選為湖南省全國人民代表，是迄今最清楚跡象顯示他仍將留在政壇。

南華早報指出，過去二十年來，從國家主席到部長，乃至於中共中央政治局二十五名委員，政府所有最高層級官員都擔任過全國人大代表，但是，從沒有人在卸任、退休後出任新一屆的人大代表，目前為止王岐山是唯一一人。北京的政治評論家章立凡說，這項安排為王岐山日後出任國家副主席鋪路，但是他握有多大實權端視習近平，「王岐山幾乎篤定成為全國人民代表大會主席團一員，鋪路邁向國家副主席」，「退休黨大老接下此職有一前例，但是王的實際權力仍待觀察，要看習近平需要什麼」。

紐約時報也引述四名取得中國高層官員說法的消息人士，王岐山有很高的機會在三月召開的全國人大會議獲任國家副主席；三月全國人大會議幾乎肯定將選習近平連任國家主席。

一名熟悉中共運作人士表示，中共向來「因人設事」，副主席職位雖然多為象徵性，但是機動性很大，未來王岐山權力如何，全看他和習近平的關係。

過去不乏曾由有權勢的黨內要人出任副主席一職，習近平和胡錦濤出任國家主席前，也都曾在副主席一職歷練。一九八〇年代末期的副主席王震是自中央政治局委員卸任後出任此職。

分析家認為，王岐山可利用國家副主席一職，當習近平的顧問、意志執行者。前美國情報官員菲力普斯（Randal Phillips）說，「看來可以肯定、或者接近中國實際情況的是，他（王岐山）仍然非常受到敬重」，「這項安排強化他將出任副主席的結論」。

習近平要將王岐山留在左右，一部分原因應是看重王岐山從肅貪到化解金融危機的解決問題能力，王岐山繼續待在領導高層可能釋出習近平將持續致力反腐行動的強烈訊息。

王岐山政治生命得以延續，或許也會更加深外界揣測習近平正設法在他總書記、國家主席的兩任任期先後於二〇二二、二三年屆滿後，繼續掌權。