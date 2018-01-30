歐盟、俄國左右逢源 芬蘭總統成功連任

2018-01-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕芬蘭廿八日舉行總統大選，現任總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）獲得壓倒性勝利，以六十二‧七％的得票率連任成功，主要對手、「綠黨」候選人哈維斯托（Pekka Haavisto）僅取得十二‧四％選票，在開票結束前不久便宣布敗選。除尼、哈兩人外，其餘六名總統候選人均未獲得逾七％選票。尼尼斯托曾領導保守派的「國家聯合黨（ＮＣＰ）」，但此次以無黨籍身份參選；由於他的得票率過半，故直接當選，無需再舉行第二輪決選。

芬蘭總統一任六年，連選得連任一次，尼尼斯托成為該國自一九九四年採行直接普選兩輪投票制以來，順利蟬聯總統寶座的第一人。他在勝選後表示，選民的大力支持讓他既感動又意外，強調今後將密切關注全球情勢，若有必要，芬蘭勢將將有所因應。此次大選的投票率為六十六‧七％。

六十九歲的尼尼斯托乃芬蘭近卅幾年來最受愛戴的總統，曾任財政部長及國會議長。芬蘭雖已於一九九五年加入歐盟，但非北約組織（NATO）成員。在俄羅斯二○一四年兼併克里米亞後，與俄國毗鄰的芬蘭危機意識升高，在與北約發展更緊密關係的同時，也謹慎地不與莫斯科採取對抗立場。在西方國家與俄國間的緊張情勢持續升高之際，尼尼斯托藉由在兩者間保持微妙平衡而備受稱讚。

芬蘭總統乃國家元首兼三軍統帥，負責擘劃重大外交決策，但歐盟事務並非總統權責。莫斯科屢屢警告瑞典和芬蘭勿加入北約，尼尼斯托一月稍早對該國軍隊發表演說時表示，芬蘭外交與安全政策的中心目標之一，就是避免被捲入一場武裝衝突。對多數芬蘭人而言，總統首要之務即在於確保與俄國和西方國家的友好關係，尤其是美國。

芬蘭坦佩雷大學（University of Tampere）政治學者勞尼奧（Tapio Raunio）認為，尼尼斯托積極與俄國領導高層和其他政治人物「搏感情」，從選舉結果看來，民眾欣賞這樣的領袖。赫爾辛基大學學者奧尼斯羅瑪（Juhana Aunesluoma）也說，芬蘭民眾「要的是穩定，不想立刻改變」，尼尼斯托的策略及手法「迄今相當成功，尤其在對待俄國總統普廷上」。尼、普兩人二○一二年曾一起打過冰球，為紀念芬蘭獨立百年，一七年還一起聽歌劇。