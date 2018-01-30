川普首份國情咨文 料指出美中貿易失衡

2018-01-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普美東時間三十日晚間出席國會聯席會議，發表上任以來首份國情咨文（State of the Union），預料將自詡為「團結者」，以「建立一個安全、強大且令人自豪的美國」為題，闡述政府在經濟、基礎建設、移民改革、貿易和國家安全等五大面向的貢獻，並指出美國與中國貿易失衡的嚴重性，可能為美中貿易戰掀開帷幕。

自詡為國家「團結者」

國情咨文是美國總統向全體國民發表施政成果，擘劃國家未來的重大報告。一般認為，這將是民調低迷的川普，重新贏得基本盤以外選民信心的機會。但女性議員計畫當天穿著黑衣，以支持反性騷擾、性侵害的「我也是（#Me Too）」運動。多名好萊塢名流也計畫加入名為「人民版國情咨文」的抗議活動，與川普的演說打對台。

「我也是」運動將打對臺

由於共和、民主兩黨一年來惡鬥加劇，稅改、移民等政策又引發社會對立，白宮官員強調，川普的演說將收斂好戰語氣，也不會出現如同一年前就職演說中，隱含民粹思想的晦暗字眼，將著重呼應美國價值、凝聚愛國情操及塑造政治和諧。

首先，川普將談及共和黨主導的稅改與經濟成長的正向關係，並將股市榮景及失業率探十七年新低歸功於治理有方，最後強調「所有族群都是受惠者」。針對移民政策，川普將提出讓童年時期非法入境者留在美國的條件，並要求國會收緊移民政策及撥款興建美墨圍牆。此外，川普也將提及近兩兆美元的基礎建設改善計畫，但可能不會說明細節。

貿易方面，川普將延續他在「世界經濟論壇」中的論調，強調公平互惠的雙邊貿易，優於多邊貿易協議，同時指出美國與中國貿易失衡的嚴重性。針對國家安全，川普將說明打擊恐怖主義的進展，並再次審視北韓等威脅。官員透露，川普將避免使用「小火箭人、烈焰與怒火」等嘲諷性詞彙。

美國布朗大學政治學教授希勒（Wendy Schiller）指出，在歷任總統初次發表國情咨文的紀錄中，川普是民調最低且立法成就最少的一位，選民的負面觀感逐月累積，但「只要川普的演說促成兩黨和諧，並將重點擺在國家而非自己身上，就有機會扭轉頹勢」。