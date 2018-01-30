希拉蕊獻聲葛萊美 「講」賞川普《怒火》

2018-01-30

川普長子反譏：給輸家的安慰獎

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國第六十屆葛萊美音樂獎（Grammy Awards）二十八日在紐約舉行頒獎典禮，邀請前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓等大咖名人客串演出，在預錄影片中朗讀近來引爆話題的爭議性著作《烈焰與怒火：川普白宮內幕》，讓美國總統川普再次淪為揶揄對象。

川普摃傑斯 稱黑人失業率創新低

不過，川普也沒忘記葛萊美獎，推文大酸包辦該獎八項入圍、但全部摃龜的饒舌天王傑斯（Jay-Z）：「來人啊，拜託通知傑斯，因為本人的政策，剛出爐的報告顯示黑人失業率創下歷來最低紀錄！」川普指的是美國少數族裔的失業率創新低，似乎是在回敬傑斯在接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時對他的批評。

頒獎典禮主持人詹姆斯柯登（James Corden）介紹美國藍調歌手約翰傳奇、資深女星雪兒、饒舌歌手史奴比狗狗等人輪番出場，朗讀《烈焰與怒火》內文，接著請出希拉蕊：「他多年來一直深怕被下毒。這是他喜歡吃麥當勞的原因之一。沒人知道他會來買，而麥當勞的食物都是預先做好，安全無虞。」

詹姆斯柯登說，美國錄音學院（Recording Academy）每年都會表揚最佳誦讀專輯…；「我們都知道我們現任總統喜愛得獎，要送給他的好消息是，他很可能會成為下一屆得主的題材。但我有個問題是，誰會是那個說故事的人？」

對此，護主心切的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）推文表示，對該橋段感到失望：讓藝人們朗讀「烈焰與怒火」這本書毀了一切。川普之子小唐納也推文批評這段影片，嘲諷此舉有如給總統大選輸家的安慰獎。

愛推文 川普：「假新聞」盛行求自保

川普二十八日則將國際廣播訪談處女秀，獻給英國獨立電視台（ＩＴＶ）。愛用「推特」發表國是的他澄清，推文是他在「假新聞」盛行的當代自保利器，才會公務繁忙還到處找時間推文；由於一堆人等著看，因此他推文場合不拘，「或許有時在床上，或許有時是在早餐或午餐」，但一般是在早上或晚上，因為「白天我很忙，非常長的時間」；推文通常也不假他人之手，但「有時我會非常快地口述一件事，然後讓手下的人把它放上去。」

至於愛用漢堡和可樂當正餐，現年七十一歲的川普說，「我吃美食，真的出自一些世界最棒的主廚，我吃健康食物；偶爾有必要時，我也吃些那種食物……我覺得我真的吃得相當好。」