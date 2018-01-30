健身記錄App 意外洩全球軍「跡」

2018-01-30

運用定位系統 記錄運動路徑

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國健身應用程式「Strava」提供追蹤、記錄及分享運動路徑的服務，但該公司去年十一月公布的全球使用情況地理分布圖，卻被發現可能遭有心人士利用，以辨識全球軍事基地的位置、內外環境情形，以及軍事人員的行動慣例和頻率等，美國、英國、法國、俄羅斯在中東地區的軍事設施，以及我國一處飛彈指揮部均已曝光，引發機密外洩的疑慮。

可辨識軍事人員行動慣例

由Strava公司開發的健身應用程式，可讓使用者透過手機、手錶等智慧型裝置的全球衛星定位系統（ＧＰＳ），記錄跑步或騎單車的路線、時間和配速，亦可上傳資料與其他用戶比較，在全球累積逾二七○○萬名使用者。該公司去年十一月在官網公布集結一五至一七年十億筆使用紀錄、三兆個ＧＰＳ定點繪製而成的「全球熱區地圖」，使用情形愈熱絡的地區，光線的分布愈密集璀璨，反之則光線愈稀落。

然而，澳洲國立大學研究國際安全的二十歲大學生魯瑟（Nathan Ruser），二十七日率先透過「推特」揭露Strava地圖暗藏的「軍機」，指出若軍事基地人員和一般民眾一樣，在運動時開啟程式並將資料上傳，有心人士只要將Strava地圖與Google地圖、衛星影像資料，或已知的軍事資訊交相比對，即可辨識出各國軍事基地或戰爭地區軍事設施的大略位置、運輸和巡邏路線、圍牆分布等，亦可得知部隊在軍區內外的活動範圍和作息，對人員安全構成威脅。

歐美人士愛用 駐中東基地醒目

英國廣播公司（ＢＢＣ）進一步指出，Strava的主要用戶多來自歐美國家，因此歐美國家駐紮在中東地區的軍事基地，也可能因士兵使用該程式，而在Strava地圖上顯得格外「顯眼」。例如，敘利亞、伊拉克、阿富汗等戰區的美軍基地、福克蘭群島的英國皇家空軍基地、西非國家尼日的法軍基地、敘利亞赫梅明（Hmeimim）的俄國空軍基地均可辨識。美軍中央司令部發言人湯瑪斯表示，已對地圖帶來的影響展開調查。

我一處飛彈指揮部曝光

與此同時，美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院學者路易斯（Jeffrey Lewis）也在「野獸日報」（Daily Beast）撰文指出，Strava地圖也讓台灣一處部署飛彈的基地曝光，因為許多使用Strava的軍人就在飛彈發射車停放的地點一帶慢跑。他表示，台灣還有其他飛彈基地，其中不乏位置完全保密的基地；一旦軍事人員調往不同基地，Strava可能透過追蹤用戶掌握資訊，若這些資料經過交易，或遭駭客盜取而外流，就可能讓其他基地曝光，造成國防上的隱憂。