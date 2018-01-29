孔子學院成「銳實力」 中國自損軟實力

2018-01-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平廿三日在中共中央全面深化改革領導小組會議中決定，將積極建設「孔子學院」。對此，提出「軟實力（Soft Power）」外交概念的美國哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）直言，孔子學院已成為中國「銳實力（Sharp power）」一環，惟中國此舉是自廢其「軟實力」武功，西方國家無須仿效，以免喪失優勢。

隨著經濟、軍事、科技的「硬實力」逐漸成熟，中國近年加強培養文化、價值觀等「軟實力」，孔子學院即是管道之一，目前全球已有五百所孔子學院和一千間孔子教室。然而，孔子學院被愈來愈多國家指控為中國「銳實力」的工具，指中方透過外國開放的公共環境，影響當地輿論或操控意識形態。

奈伊廿六日在美國「外交政策（Foreign Policy）」期刊撰文指出，一個機構獲得政府支持，未必會成為該國的「銳實力」。例如，受英國政府資助的英國廣播公司（BBC），便因保持獨立性而成為「軟實力」。然而，若孔子學院「逾越界線、試圖干涉他國學術自由（確實發生過相關事件），就該歸類為銳實力」。

奈伊認為，中國及俄羅斯的「銳實力」確實帶給西方挑戰，但民主國家應避免模仿其手法加以反擊，因為此舉將損及自身的「軟實力」優勢。他說，「銳實力」干擾西方民主進程、玷污民主國家形象的同時，也削弱了這些侵略國家的「軟實力」。欲結合銳實力和軟實力的中國即適得其反，澳洲民眾就是在察覺中國企圖干預內政後，對中國好感度大跌。

奈伊最後強調，民主國家的「軟實力」來自於公民社會，媒體、學術界、公民組織、政府不遺餘力地公開外國勢力施展「銳實力」的行動，就是抵禦這種現象的最佳方式。