日虛幣交易所Coincheck創辦人 和田晃一良人生如戲

2018-01-29

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕二○一二年以大學生身分創辦虛擬貨幣交易所Coincheck的和田晃一良，夢想將虛擬貨幣普及到日常生活中，成為一種簡單又便利的貨幣。聲勢如日中天的他卻因輕忽安全管理，讓公司保管的虛擬貨幣「新經幣」（NEM）在一夜之間全數被駭客掏空，損失五八○億圓（約一五六億台幣）。二十二歲創業、二十七歲面臨事業最大危機的和田，人生的起落仿如真人版的日劇。

逾26萬客戶損失125億 願全賠

Coincheck二十八日宣布，對持有新經幣的二十六萬多名客戶，將以自身資金全額補償虛擬貨幣消失的部位，估算超過四六三億圓（約一二五億台幣），力圖挽回投資者信心。日本媒體報導，Coincheck保管新經幣的帳戶，尚未採取安全性較高的離線管理，很可能因此遭駭客入侵。和田解釋，由於技術難度和人力不足，新經幣離線帳戶管理的技術尚未開發完成。日本金融廳近日將討論對Coincheck的行政處分。

一九九○年出生的和田，大學就讀日本名校「東京工業大學」，從小就熱中於程式設計，大學時代在網路軟體公司打工，在多項「程式設計馬拉松」比賽中得獎，原本打算畢業後進入日銀或其他「比較不容易倒閉」的金融機構工作，但因在程式開發上嶄露頭角，還在讀大學的和田決定休學，一二年和同學創辦Coincheck前身「ResuPress」網路公司。

ResuPress開發的素人故事投稿網路「STORYS.JP」，後來捧紅了補教名師坪井信貴所寫的「後段班辣妹應屆考上慶應大學的故事」等暢銷書。一四年，和田將事業版圖擴大到虛擬貨幣交易，當年二月全球最大的東京比特幣交易所「Mt. Gox」遇駭，價值四六五億圓的虛擬貨幣消失，投資人受到驚嚇，但和田從危機中看到轉機，認為虛擬貨幣交易所僅有三、四家，希望創辦全日本交易手續最簡單便利的虛擬貨幣交易所。

Coincheck於一四年八月開始營運，迄今經手的虛擬貨幣包括比特幣、以太幣（Ethereum）、新經幣等十三種。目前，日本有三千五百多家餐飲店、美容院接受比特幣支付，一六年也開放比特幣支付電費，未來水費和手機費用也可望開放。