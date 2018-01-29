「賭城之父」涉性侵 辭共和黨財務長

2018-01-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報廿六日踢爆，美國拉斯維加斯賭場大亨韋恩（Steve Wynn）倚仗權勢，長期對旗下女性員工性侵與性騷擾。儘管韋恩鄭重否認，但他已於廿七日辭去共和黨全國委員會（RNC）財務長職務。這是美國爆發一連串性騷擾或性侵醜聞以來，首次有大型上市公司執行長和創辦人遭到指控。

美國政治新聞網站「Politico」報導，美國總統川普二十六日晚間從瑞士達沃斯「世界經濟論壇」回國後，隨即於二十七日上午與RNC主席麥丹尼爾（Ronna Romney McDaniel）討論韋恩的醜聞。匿名人士透露，川普同意韋恩辭職。麥丹尼爾則聲明，已接受韋恩請辭。

共和黨大金主 去年募1.3億美元

韋恩指控此事背後乃前妻伊蓮（Elaine Wynn）教唆，作為「可怕又下流的訴訟」，以求修改離婚協議。韋恩經營的「永利度假村」集團董事會表示，已成立全由獨立董事組成的特別委員會，調查報導提及的指控。華爾街日報採訪永利集團逾一百五十名現任或離職員工，揭露韋恩對多名女性性侵及性騷擾，包括自家員工、修指甲師及按摩師等。

今年七十六歲的韋恩，是「永利度假村」集團創辦人兼執行長，在美國賭場界是顯赫人物，被譽為「拉斯維加斯之父」。他是共和黨的大金主，曾是川普的商場對手，但後來轉向支持他角逐總統大位。一七年一月，川普就任總統後，韋恩出任RNC財務長，首年便募得超過一．三億美元。自二○一三年以來，韋恩捐款近二四○萬美元給共和黨候選人和全美各地共和黨組織，去年便捐了逾六十萬美元。

共和黨曾諷希拉蕊首要金主性醜聞

諷刺的是，韋恩任職RNC財務長期間，正值好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦爆發性醜聞，麥丹尼爾等RNC高層曾抨擊，哈維溫斯是民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的首要金主，但如今韋恩本人也身陷醜聞。RNC迄今仍未表明是否退回韋恩的捐款，但預定下週選出新任財務長，人選將由川普及麥丹尼爾推薦。