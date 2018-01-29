波蘭立法撇清集中營 以色列砲轟

2018-01-29

使用「波蘭死亡集中營」一詞 最重處3年刑

〔編譯陳正健／綜合報導〕波蘭右翼掌控的國會眾議院廿六日通過爭議法案，禁止使用「波蘭死亡集中營」等字眼，指稱納粹德國於二次世界大戰期間在波蘭設立的集中營，以免外界誤以為波蘭參與猶太人大屠殺。對此，以色列廿七日激烈抨擊，波蘭政府公然否認歷史，要求華沙當局改弦更張。

以色列總理表達強烈反對

「法律正義黨」（PiS）主導的眾議院通過法案，將對使用「波蘭死亡集中營」等字眼的人士，處以罰款或最高三年徒刑，違者無論本地或外國人都將受罰。這項法案可望在參議院順利通過，再經總統簽署。波蘭政府強調，該法宗旨並非限制猶太大屠殺的研究或討論自由。但批評者指控，此舉對華沙當局乃是關鍵一步，因為右翼論述自詡波蘭人是二戰英雄，而非納粹共犯，為直接否認大屠殺埋下伏筆。

波蘭總理莫拉維茨奇推文指出，「奧斯威辛納粹集中營」（Auschwitz-Birkenau）並非波蘭名稱，納粹使用的德語口號「勞動帶來自由」（Arbeit macht frei）亦非波蘭用語。奧斯威辛是最慘痛的教訓，邪惡意識形態導致人間煉獄。猶太人、波蘭人和所有受害者，都是這段記憶的守護者。

以色列總理納坦雅胡回應，他強烈反對這項法案，他已下令駐波蘭大使與莫拉維茨奇會面，表達反對意見。以國外交部指出，已召見波蘭駐以副大使說明此事。以國駐波蘭大使阿札里（Anna Azari）廿七日在奧斯威辛集中營遺址出席聯合國大屠殺紀念日活動時，脫稿指控「以色列每一個人都對這則新聞反感」。

波蘭總理：波蘭人冒死幫助猶太人

波蘭在二戰期間遭納粹佔領，共有六百萬人喪命，包括三百萬名猶太人。莫拉維茨奇強調，波蘭人民當年曾冒生命危險幫助猶太人，其中約七千人被以色列猶太大屠殺紀念館承認。不過，以色列猶太大屠殺紀念館發表聲明，強烈反對上述法案，指稱「波蘭死亡集中營」一詞固然是錯誤的歷史陳述，但波蘭人曾直接或間接涉及猶太大屠殺，以法律限制學者的論述是嚴重扭曲史實。

大屠殺紀念館：波蘭人曾涉及大屠殺

以國研究顯示，當年有十六至廿五萬猶太人逃亡，尋求波蘭同胞幫助，其中只有十％至廿％倖存，其餘則遭拒絕、通報或遇害。