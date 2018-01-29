貪杯老菸槍 齊曼見證捷克政治轉變

2018-01-29

當選願望：謙虛一點

〔編譯茅毅／綜合報導〕捷克現任總統齊曼廿七日連任成功，作為該國史上首位由全民直選的總統，其反移民和親俄羅斯色彩鮮明，自二○一三年首度當選以來，仍不改其敢言或「大砲」作風。第二輪投票結束後，齊曼對其支持者說，他想謙虛一點，別太過自信，對於和他看法不同的人更友善一點，「雖然我今後還是會認為這些人一無是處」。

捷克總統一任五年，連選得連任一次，二○一三年前由國會參議院與眾議院選出。一頭白髮的齊曼於一三年，以前總理身分擊敗外交部長史瓦岑貝格（Karel Schwarzenberg），成為該國首位民選總統，務實及機智讓他享有高人氣，還愛隨時來杯烈酒，他曾坦承每天得喝六杯葡萄酒與三小杯烈酒，也是個老菸槍，但自一三年以來，他不只菸少抽、酒也少喝了。

稱難民潮為「有組織的入侵」

齊曼就任總統一年後，即藉由出訪中國以及親自出席在希臘舉行的論壇，表明其外交政策偏好。該論壇由俄羅斯總統普廷的政治盟友主辦，此人已被美國宣布為「不受歡迎人物」。此外，移民危機二○一五年蔓延歐洲時，齊曼稱難民潮為「有組織的入侵」，且穆斯林「難以融合」，呼籲人民「武裝起來對抗恐怖份子」。

曾任社民黨黨魁 擔任總理

齊曼現年七十三歲，妻子伊凡娜（Ivana）小他廿歲，他於一九六八年曇花一現的捷克「布拉格之春」期間加入捷克共產黨，不久蘇聯即出兵鎮壓。兩年後，他被開除黨籍，也丟了經濟學教授的教職。在八九年東歐共黨政權垮台前夕，齊曼憑藉其經濟學者的專業，抨擊共黨控制的捷克經濟徹底失敗，為他博取名聲。

共黨政權垮台後，齊曼加入左傾的社民黨，九三年出任黨魁，九八年組成少數政府，主要負責捷克加入歐盟的談判。他在一九九八至二○○二年擔任總理期間，曾引發包括將已故巴勒斯坦領袖阿拉法特比喻為希特勒在內的政治風波。

呼籲歐盟停止制裁俄國

反移民的政見讓齊曼與捷克極右派結盟，一五年高舉反移民大旗。齊曼雖重視與歐盟的關係，但也積極拉攏俄羅斯和中國，親自出席在莫斯科與北京舉行的閱兵典禮，並任命中國華信能源公司董事長葉簡明為其顧問。俄國兼併克里米亞後，齊曼也再三呼籲歐盟停止對俄國的制裁。

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