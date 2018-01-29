親中俄 反移民 齊曼連任捷克總統

2018-01-29

證明俄國影響歐洲大選「實力」

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯劉宜庭、茅毅／綜合報導〕捷克總統決選結果廿七日出爐，親俄羅斯與中國的現任總統齊曼（Milos Zeman）以五十一．三六％得票率，擊敗親歐洲的前捷克科學院院長德拉霍斯（Jiri Drahos，得票率四十八．六三％），順利連任，預定三月八日就職。齊曼是目前歐洲各國中讚揚美國總統川普緊縮移民政策的少數領導人之一，選舉結果除顯示捷克內部的兩極化相當嚴重外，也再度證明莫斯科影響歐洲國家大選的「實力」。在歐盟和北大西洋公約組織（NATO）內部，齊曼出線未來勢必加大既有的分歧，對歐盟團結是一大打擊。

恐擴大歐盟和北約內部分歧

捷克總統每屆任期五年，可連任一次。齊曼廿七日向支持者發表勝選感言時，稱此為「我的最後一次政治勝利」，強調將繼續巡迴全國，傾聽百姓的煩惱，「一如既往地工作」。德拉霍斯祝賀齊曼勝選之餘，也表態將繼續投身政治，「一切尚未結束」，「我們沒有贏，但也沒有輸。我欣喜於我們在社會上掀起的巨大能量…我深信這股能量不會消失」。

此次總統決選的投票率高達前所未見的六十六．六％。分析家指出，投票結果顯示捷克社會嚴重兩極化，沿著鄉村與都市、民粹或自由的界線一分為二，與歐洲其他地區及美國的分裂情況相呼應。現年七十三歲的齊曼，支持者多屬較貧窮且教育程度較低的鄉村人口；六十八歲的政治素人德拉霍斯則受到較富裕且教育程度較高的都市選民歡迎。分析家認為，齊曼得益於他對難民議題的強硬態度，儘管德拉霍斯也反對接收難民，但選民普遍認為他比齊曼溫和。

政治立場偏左轉極右 力捧川普

齊曼一九九八年至二○○二年間曾擔任捷克總理，一三年當選總統。齊曼的政治立場一度屬中間偏左，但在二○一五年難民危機後，他利用許多選民擔心難民湧入的心理，大打恐懼牌。齊曼持強硬反穆斯林觀點，反對難民配額等各項歐盟制度，和鄰國匈牙利、波蘭同屬疑歐派陣營。他與俄羅斯和中國的關係密切，經常呼籲歐盟解除對俄國的制裁，也曾在一五年出席北京閱兵儀式，成為在場唯一的西方國家領導人。此外，齊曼近來還追隨美國總統川普的腳步，讓捷克成為歐盟唯一承認耶路撒冷為以色列首都的國家。

總理涉弊請辭 可望起死回生

儘管總統的權力有限，但大選結果無疑是替被稱為「捷克川普」的總理巴比斯（Andrej Babis）打了一劑強心針。涉嫌詐騙歐盟補助款的巴比斯此前遭國會通過不信任投票，廿四日請辭獲准，但齊曼多次表態願再給巴比斯一次組閣機會。在雙首長制的捷克，總理掌握行政權，總統則有在特殊情況下解散國會的權力。