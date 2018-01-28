沙國肅貪最大咖 中東股神獲釋

2018-01-28

阿瓦里德被拘留兩個月

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕號稱「中東股神」的沙烏地阿拉伯王子、億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal，見圖，路透）二十七日獲釋，他的家人向路透證實，阿瓦里德歷經逾兩個月的拘留後已返抵家門。沙國去年十一月以肅貪之名大舉逮捕王室成員、內閣高層、商業大亨；司法當局本週證實尚有九十五人在押，已釋放九十名洗清嫌疑或上繳現金、土地等資產換取自由的被拘留者，其中包括中東衛星電視網（ＭＢＣ）所有人伊布拉欣（Waleed al-Ibrahim）等數名商業巨擘。這場肅貪風暴看似已然和緩。

還有95人在押

阿瓦里德二十七日獲釋前，在他被拘禁的首都利雅德的麗思卡爾頓飯店套房內接受路透訪問。他表示，自己很快就能洗清嫌疑，數天內就會獲釋，「沒有起訴，我和政府之間只有一些討論。我沒有隱瞞任何事……我告訴政府他們想讓我待多久就待多久，所有與我有關的交易和任何事情，我都希望能真相大白。」阿瓦里德聲稱，被拘留在飯店套房內就像在家中般舒適，能和家人通訊，也能聯絡指揮公司事務。麗思卡爾頓飯店近來已被用於拘留王室成員等涉貪人士。

一名官員二十六日向路透表示，數名商業大亨已在該次肅貪行動和沙國當局達成財務上的和解，包括媒體大亨伊布拉欣、服飾大亨艾霍凱（Fawaz Alhokair）等人；他也否認當局要求伊布拉欣交出媒體經營權的傳聞。華爾街日報指出，沙國政府要求被拘留者上繳數十億美元，否則將起訴他們，並把他們從豪華飯店轉移到真正的監獄。

沙國當局已藉此次肅貪行動，從三百五十名被拘留者當中囊括約一千億美元（約台幣二．九兆），大大挹注國庫。麗思卡爾頓飯店人員向法新社透露，隨著肅貪行動接近尾聲，飯店下月即將重新開張。飯店網站顯示，下月十四日起已可預訂房間。