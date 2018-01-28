沙國肅貪最大咖 中東股神獲釋

2018-01-28

阿瓦里德被拘留兩個月

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕號稱「中東股神」的沙烏地阿拉伯王子、億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal，見圖，路透）二十七日獲釋，他的家人向路透證實，阿瓦里德歷經逾兩個月的拘留後已返抵家門。沙國去年十一月以肅貪之名大舉逮捕王室成員、內閣高層、商業大亨；司法當局本週證實尚有九十五人在押，已釋放九十名洗清嫌疑或上繳現金、土地等資產換取自由的被拘留者，其中包括中東衛星電視網（ＭＢＣ）所有人伊布拉欣（Waleed al-Ibrahim）等數名商業巨擘。這場肅貪風暴看似已然和緩。

還有95人在押

阿瓦里德二十七日獲釋前，在他被拘禁的首都利雅德的麗思卡爾頓飯店套房內接受路透訪問。他表示，自己很快就能洗清嫌疑，數天內就會獲釋，「沒有起訴，我和政府之間只有一些討論。我沒有隱瞞任何事……我告訴政府他們想讓我待多久就待多久，所有與我有關的交易和任何事情，我都希望能真相大白。」阿瓦里德聲稱，被拘留在飯店套房內就像在家中般舒適，能和家人通訊，也能聯絡指揮公司事務。麗思卡爾頓飯店近來已被用於拘留王室成員等涉貪人士。

一名官員二十六日向路透表示，數名商業大亨已在該次肅貪行動和沙國當局達成財務上的和解，包括媒體大亨伊布拉欣、服飾大亨艾霍凱（Fawaz Alhokair）等人；他也否認當局要求伊布拉欣交出媒體經營權的傳聞。華爾街日報指出，沙國政府要求被拘留者上繳數十億美元，否則將起訴他們，並把他們從豪華飯店轉移到真正的監獄。

沙國當局已藉此次肅貪行動，從三百五十名被拘留者當中囊括約一千億美元（約台幣二．九兆），大大挹注國庫。麗思卡爾頓飯店人員向法新社透露，隨著肅貪行動接近尾聲，飯店下月即將重新開張。飯店網站顯示，下月十四日起已可預訂房間。

  • 沙烏地阿拉伯億萬富翁阿瓦里德王子二十七日在他被拘留的利雅德麗思卡爾頓飯店套房內接受路透訪問。（路透）

    沙烏地阿拉伯億萬富翁阿瓦里德王子二十七日在他被拘留的利雅德麗思卡爾頓飯店套房內接受路透訪問。（路透）

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