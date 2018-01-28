日最大虛擬幣交易所 遭駭156億

2018-01-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本加密貨幣交易所Coincheck二十六日披露該公司系統遭駭客入侵，竊取價值約五百八十億日圓（約台幣一百五十六億元）的虛擬貨幣「新經幣」（New Economy Movement，NEM），若金額確實，此案將是歷來損失金額最大的加密貨幣竊案。Coincheck已停止所有加密貨幣交易以及日圓提款。

四年前 另家公司遭竊後倒閉

Coincheck公布的損失金額超過二○一四年二月比特幣交易所Mt.Gox公司遭駭客入侵竊取價值四百八十億日圓比特幣，Mt.Gox當年因不堪龐大損失聲請破產保護。

二○一二年成立的Coincheck，現為日本規模數一數二的加密貨幣交易所營運商。該公司二十六日深夜召開記者會披露此事，表示二十六日凌晨三時許遭人非法進入系統，公司上午十一時二十五分發現系統中新經幣餘額顯著減少才驚覺遭竊，從中午通知客戶開始，損害控制措施從暫時凍結帳戶中新經幣存款，一步步升級到傍晚停止所有加密貨幣交易以及日圓提款。Coincheck說，總計有五億二千三百萬新經幣被非法轉出去，價值相當於五百八十億日圓，目前尚未發現其他加密貨幣遭竊。

現年二十七歲的社長和田晃一良在記者會上鞠躬道歉，表示現在要務是協助客戶找回資產。共同創辦人、營運長大塚雄介說，還不知道是怎麼被入侵的，也不確定多少客戶受害，已經向東京警視廳報案、通報金融服務廳。大批Coincheck客戶看到新聞立刻冒著酷寒天氣，湧向該公司位於東京澀谷的總部前希望取得交代。Coincheck說，被竊走的均為客戶資產，無法保證能追回遭竊虛擬貨幣，可能也無法補償客戶的損失。

比特幣受挫大跌 新經幣也跌

比特幣受此衝擊，二十七日一度大跌將近一四○○美元，跌至一○二六三美元。新經幣跌幅約十三％。

二○一五年首度發行的「新經幣」類似比特幣，去年三月一新經幣價值還不到一美分，但是一年內暴漲到一．九一美元，今年一月四日截止總市值一百七十二億美元（約台幣五千億元）。

Coincheck公司承認對交易安全的保護或許不足。新經幣推廣組織、新加坡NEM.io基金會曾建議採用「多重金鑰」技術，而大塚雄介在記者會上被問到此事，表示公司知道這項建議，但是「我們有其他優先考慮的事情」。另外，和田晃一良說，被偷的新經幣並未如該平台的比特幣採離線儲存。

鑑於區塊鏈技術日益受到矚目以及Mt.Gox破產事件，日本政府去年四月修法加強虛擬貨幣交易規範，要求交易所須向政府登記取得執照，但是既有交易所在等待獲發執照期間仍可營運。Coincheck已向關東財務局申請登記，尚未通過審查。