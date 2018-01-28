川普國情咨文之夜 美A片女星上脫口秀打對台

2018-01-28

傳川普睡過

美國廣播公司脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）二十六日證實，即將邀請傳聞中曾和美國總統川普有過一腿的成人影片女星「狂暴丹尼絲（Stormy Daniels）」蒞臨《吉米夜現場》受訪，節目預定三十日播出，當天恰好是川普要發表國情咨文演說。華爾街日報今年曾爆料，川普二○○六年曾和藝名「狂暴丹尼絲」的克利弗德（Stephanie Clifford）發生婚外情，事後在二○一六年支付丹尼絲十三萬美元「封口費」。（國際新聞中心）