遭影射與川普有一腿！美駐UN大使怒斥職場性別歧視

2018-01-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕本月出版熱賣新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》的美國媒體人沃爾夫十九日接受電視專訪，暗指美國駐聯合國大使海利為仕途和美國總統川普大搞男女關係。女方廿五日駁斥這起「非常無禮」的「噁心」指控，強調從未與川普獨處，直批沃爾夫所為正是職場堅強女性經常面臨的歧視攻擊。

南卡首位女州長 共和黨新星

海利現年四十六歲，與結縭逾廿一年的另一半育有一對子女，二○一六年四月曾被美國《時代》雜誌選為「時代百大人物」。她的政治歷練由二○○五年南卡羅來納州眾議院議員開始，六年後成為該州首位女州長；一六年十一月再接受當月勝選的川普任命，於去年一月出任美國常駐聯合國代表。此外，美國一二年總統選舉共和黨提名人羅尼也曾有意找她當副手，但她當時以州長職務在身為由表態拒絕。

而沃爾夫十九日在美國ＨＢＯ頻道的「馬厄脫口秀」（Real Time with Bill Maher）直播指出，他「絕對確定」川普「正和某人搞在一起」，自稱當初寫書苦無最終證據，又擔心整件事具有「爆炸性」，才沒點出女方大名。但書裡提及，川普在「空軍一號」花了「一堆私人時間在海利身上」，並指他正為外傳有意角逐白宮寶座的女方「培育」政治前景，留給讀者與觀眾自由想像空間。

海利：從未與川普獨處

針對沃爾夫上述說法，海利廿五日透過美國政治新聞網站《政客》（POLITICO）的「女人天下」（Women Rule）節目強調，「這絕對不是真的」，因她只上過「空軍一號」一次，那是去年七月底從華盛頓飛到長島，而當時「那個房間有好幾個人在場」；此外，「我從未與總統討論我的未來，而且我從沒和他獨處。」政壇打滾逾十三年，她自稱對這種污衊女性的作為已司空見慣，如今再度發生，「只會令我更努力對抗」，因為女人不應自甘接受他人施加的「恐懼而退縮」，她將為「支持我的其他女性」而戰。