美賭城大亨 爆性侵女員工

2018-01-28

川普曾讚韋恩「好友」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「永利度假村」集團創辦人兼執行長、共和黨全國委員會（RNC）財務長的韋恩（Steve Wynn），廿六日遭踢爆長期仰仗權勢對旗下女性員工伸魔爪，事後再砸大把金錢息事寧人。這是全球反男性不當行為的風潮首次波及企業領袖，韋恩已嚴正否認相關指控，並將矛頭指向前妻刻意興風作浪。集團股價當日收盤重挫逾十．一％。

數十名女員工 同聲指控性騷

華爾街日報指出，韋恩九○年代起率領永利度假村集團開拓博弈事業，金磚、幻景、百樂宮等賭城知名賭場飯店均由其創立，對振興「拉斯維加斯大道」貢獻卓著，但該報採訪逾一百五十名現任或離職員工後，有數十人異口同聲指控韋恩一直對女性做出性侵犯或性騷擾等舉動，其中之一即為永利拉斯維加斯度假村一名女修甲師被迫與韋恩發生性行為。

性侵已婚女修甲師 花2.1億和解

二○○五年，該名女修甲師某日應約前往韋恩的辦公室為他修整指甲，不料韋恩事後強迫她脫光衣服躺在按摩床上。修甲師告訴韋恩自己已婚，拒絕與他發生性行為，但最後仍在韋恩堅持下遭到性侵。修甲師的上司隨後協助向人事部門投訴，韋恩才支付七五○萬美元（逾二．一億台幣）平息風波。由於韋恩的行徑人盡皆知，員工之間會互相捏造預約，或在韋恩進辦公室前躲起來，避免被他「逮到機會」。

韋恩反控是前妻抹黑

報導指出，這些女性因畏懼韋恩在博弈業影響力，多不願具名受訪，以免失去工作或影響就業。但廿七日七十六歲韋恩獲知傳聞後，反駁並怒斥相關指控荒誕不經，並聲稱整件事與前妻伊蘭（Elaine Wynn）脫不了干係。據悉，雙方正為修訂離婚條款進行法律攻防戰，伊蘭盼解除對她拋售永利度集團股票的限制，而上述美甲師事件即為伊蘭針對官司所引用個案之一。伊蘭律師則指韋恩的說法「完全錯誤」。

永利集團股價一日急挫10.1％

與此同時，永利度假村官方發布聲明指出，該公司「致力奉行最高道德標準，維持安全及互重文化」，聲稱針對韋恩的指控是其前妻主導的抹黑行動，並強調每年均要求全體員工進行反性騷擾訓練，也提供匿名申訴專線，但「從公司草創時期開始，沒有接過一通抱怨韋恩的電話」，內部已成立特別調查委員會。此外，該集團在麻州艾佛雷特市的新賭場預定明年開幕，麻州博弈委員會正檢視該事件，做為是否發給營業執照的參考。

另，韋恩個人持有永利集團近十二％股票，總價高達廿四億美元（約七百億台幣）。集團指出，韋恩涉案或不再居領導之位，將對集團造成重大衝擊。韋恩過去是美國總統川普的商場競爭對手，也曾被川普讚為「意見有參考價值的好朋友」，更是共和黨金主之一。不過，白宮及共和黨全委會均未回應韋恩事件。