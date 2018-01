《中英對照讀新聞》A dozen camels banned from Saudi beauty pageant for Botox use－12隻駱駝因使用肉毒桿菌而遭禁止參加沙國選美

2018-01-27

◎周虹汶

A dozen beasts have been disqualified from this year’s Saudi "camel beauty contest"because their handlers used Botox to make them more handsome.

12隻牲畜遭今年的沙烏地「駱駝選美比賽」取消參賽資格,因為牠們的訓練者用了肉毒桿菌素來讓牠們變得更帥。

"The camel,"explained the chief judge of the show, Fawzan al-Madi, "is a symbol of Saudi Arabia. We used to preserve it out of necessity, now we preserve it as a pastime.”

該節目的首席裁判法贊.馬迪解釋道:「駱駝是沙烏地阿拉伯的一項象徵。我們過去出於生活必需而保存牠,現在我們把牠留著當消遣。」

For the Bedouin of Arabia, nothing is more essential than the camel, used for centuries for food, transport, as a war machine and companion.

對阿拉伯貝都因人來說,沒有東西比駱駝更為必要,數世紀以來被拿來當食物、運輸工具、戰爭機器與同伴。

So, the authorities have ramped up the country’s annual month-long camel festival, which was relocated last year from the remote desert to the outskirts of the capital. On a rocky desert plateau, the government has erected a permanent venue to host the headline events: races and show competitions with combined purses of 213 million riyals.

所以,當局擴大舉辦該國一年一度長達一個月之久的駱駝節,該節慶去年從偏遠沙漠搬到首都外圍。在一座岩漠高原上,政府建了一處永久會場來主辦頭條重點活動:賽跑與走秀競賽,合計獎金高達2.13億里亞爾。

The pavilion features an auction where top camels can fetch millions of riyals.(Reuters)

該展館主打一場拍賣活動,拿到首獎的駱駝們可賣得數百萬里亞爾。(路透)

《新聞辭典》

ramp up:片語動詞,指加速、上升。例句:Let’s ramp up the dream.(讓我們朝夢想邁進。)

fetch:動詞,指吸引、賣得好價格、抵達、取來;名詞,指拿取、詭計、風浪區。例句:Fetch the children in for dinner !(把孩子們叫進來吃晚餐囉!)

purse:名詞,指錢包、金錢、財源、獎金。如the public purse(國庫)。