川普想借梵谷名畫 古根漢譏金馬桶更適合

2018-01-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國歷任總統在上任之後，經常對外商借知名藝術品裝飾白宮。華盛頓郵報廿五日指出，白宮去年即請求紐約市「古根漢博物館」出借荷蘭畫家梵谷（Vincent Van Gogh）的名畫，但遭到博物館婉拒，反而提議借出另一件諷刺財富的藝術品－十萬名遊客使用過的黃金馬桶，暗中補川普一槍。

華郵根據取得的電子郵件指出，白宮原本有意索借梵谷一八八八年創作的《雪景》（Landscape With Snow）畫作，掛在川普與第一夫人梅蘭妮亞於白宮私人空間的牆上，但古根漢博物館館長史派克特（Nancy Spector）在去年九月十五日的回覆信中，以「除了極少數狀況外，該畫禁止運送」為由，禮貌而堅決地拒絕白宮的不情之請。

不過，史派克特主動提議將義大利裝置藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品，以十八K金打造而成、名為《美國》（America）的高級馬桶借給川普。這座功能完備的馬桶從一六年九月起在館內展示約一年，且曾為逾十萬名遊客排解內急之用，但展期已經結束，「若總統和夫人有興趣安裝在白宮內，藝術家願意長期借出這個價值連城、易受損壞的作品，館方也會提供安裝和保養指引」。

事實上，這座黃金馬桶價值逾一百萬美元（約二九二○萬台幣），向來不忌諱公開批評川普的史派克特，就曾在去年八月的部落格文章上形容，這座馬桶具有諷刺國家貪婪無度的涵義，而眾所皆知川普最喜歡金色，私人宅邸和私人飛機內部一概「金光閃閃」，且自家浴廁鍍上金屬還不夠，白宮橢圓辦公室的窗簾也換上金色款式，因此史派克特的金馬桶提議，被認為是在暗損好大喜功的川普。

華郵另指出，五十七歲藝術家卡特蘭的作品常帶有強烈挖苦意味。他表示，《美國》是他在川普投入競選前構思的作品，但他也坦言，商業大亨川普在美國文化中不可忽略的存在，可能早就對他造成影響。古根漢博物館已證實該封電子郵件由史派克特所寫，白宮則未對這起事件做出回應。