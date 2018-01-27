想開除特檢？ 川普重轟紐時假新聞

2018-01-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報二十五日引述四名消息人士揭露，美國總統川普於去年六月曾下令開除主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒，但白宮法律顧問寧願辭職也不願執行命令，最後迫使川普作罷。針對此報導，川普二十六日在瑞士出席世界經濟論壇時，連說兩次這是「假新聞」，還不忘補充說，這是「典型的紐約時報，假報導」。

紐時說，穆勒是在近幾個月約談現任與前任白宮官員，調查川普是否妨害司法時得知這段插曲。知情人士透露，當媒體首波報導穆勒正調查可能的妨害司法時，川普開始爭論穆勒的適任性，因為他有三項利益衝突。第一，穆勒多年前在維吉尼亞州「川普國家高爾夫球俱樂部」有過會費糾紛。第二，穆勒曾任職的法律事務所為他的女婿庫希納打過官司。第三，穆勒在去年五月被任命為特別檢察官時，曾被徵詢回鍋擔任聯邦調查局長。

為此，川普下令開除穆勒，但白宮法律顧問麥甘（Donald F. McGahn II）拒絕要求司法部將他解職，他堅持辭職也不願執行，表明開除穆勒將對川普的任期產生毀滅性影響。他還對其他白宮官員表示，如果無人支持，總統不會堅持解職決定，最後川普收回成命。

紐時說，川普的法律團隊原先曾對「通俄門」調查採取對抗態度，試圖挖出穆勒及其團隊的利益衝突。然而，白宮律師科布（Ty Cobb）去年七月加入法律團隊後，川普逐漸收回對穆勒的批評。科布與穆勒是舊識，職涯初期同在司法部服務。

至於「通俄門」最新進展，川普的律師陶德（John Dowd）二十五日發布文件顯示，白宮已有超過二十名職員接受穆勒訊問，強調白宮與穆勒的配合史無前例，迄今已呈交超過兩萬頁文件。川普總統競選團隊則已提交超過一百四十萬頁文件。