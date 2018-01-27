逼以巴和談 川普威脅停止援助巴國

2018-01-27

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的美國總統川普，二十五日威脅巴勒斯坦若不與以色列進行和談，美國將停止對其每年平均四億美元的援助。

川普在達沃斯與以色列總理納坦雅胡會面，這是他本月初宣布承認耶路撒冷為以國首都，並將把美國大使館遷至耶城以來，兩人首度會面。川普的決定讓巴勒斯坦極度憤怒，宣布美國主導的和談進程已死，巴人自治政府主席阿巴斯並拒絕與訪問中東的美國副總統彭斯會面。

川普說：「一週前他們不尊重我們，不讓我們的副總統見他們。我們每年給他們數億美元的援助。這筆錢將不給他們，除非他們坐下來協商和平。」自一九九○年代中期以來，華盛頓已提供巴勒斯坦五十億美元的經濟與安全援助，而自○八年起，每年的經濟援助平均達四億美元。川普二十五日說，耶城的定位將不在談判之列，他告訴納坦雅胡，在該議題上以國已「致勝」。

川普也與英國首相梅伊會面，在他最近取消倫敦行程，以及梅伊批評他推文分享「英國優先」的反穆斯林影片是「錯誤」後，兩國關係緊張之說甚囂塵上。川普表示，兩國「關係非常好」，梅伊則稱，兩國「關係非常特殊」。梅伊辦公室宣佈，雙方將共同商定川普今年底的訪英細節，白宮定調該行程將是「工作訪問」。

推極右影片 川普道歉

川普也首度對去年十一月推文分享英國極右派組織「英國優先」發布的反穆斯林影片致歉，他說他對該組織「一無所知，也不想跟他們有關聯」，而他是「最不種族主義的人」，「若你告訴我他們是糟糕的種族主義者，我必定道歉，如果你希望我為此致歉的話」。

  • 美國總統川普二十五日在瑞士世界經濟論壇與以色列總理納坦雅胡會面。（美聯社）

    美國總統川普二十五日在瑞士世界經濟論壇與以色列總理納坦雅胡會面。（美聯社）

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