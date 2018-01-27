逼以巴和談 川普威脅停止援助巴國

2018-01-27

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的美國總統川普，二十五日威脅巴勒斯坦若不與以色列進行和談，美國將停止對其每年平均四億美元的援助。

川普在達沃斯與以色列總理納坦雅胡會面，這是他本月初宣布承認耶路撒冷為以國首都，並將把美國大使館遷至耶城以來，兩人首度會面。川普的決定讓巴勒斯坦極度憤怒，宣布美國主導的和談進程已死，巴人自治政府主席阿巴斯並拒絕與訪問中東的美國副總統彭斯會面。

川普說：「一週前他們不尊重我們，不讓我們的副總統見他們。我們每年給他們數億美元的援助。這筆錢將不給他們，除非他們坐下來協商和平。」自一九九○年代中期以來，華盛頓已提供巴勒斯坦五十億美元的經濟與安全援助，而自○八年起，每年的經濟援助平均達四億美元。川普二十五日說，耶城的定位將不在談判之列，他告訴納坦雅胡，在該議題上以國已「致勝」。

川普也與英國首相梅伊會面，在他最近取消倫敦行程，以及梅伊批評他推文分享「英國優先」的反穆斯林影片是「錯誤」後，兩國關係緊張之說甚囂塵上。川普表示，兩國「關係非常好」，梅伊則稱，兩國「關係非常特殊」。梅伊辦公室宣佈，雙方將共同商定川普今年底的訪英細節，白宮定調該行程將是「工作訪問」。

推極右影片 川普道歉

川普也首度對去年十一月推文分享英國極右派組織「英國優先」發布的反穆斯林影片致歉，他說他對該組織「一無所知，也不想跟他們有關聯」，而他是「最不種族主義的人」，「若你告訴我他們是糟糕的種族主義者，我必定道歉，如果你希望我為此致歉的話」。