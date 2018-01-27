越戰後首見 美航艦三月訪越南

2018-01-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕本週進行任內首度東南亞行的美國國防部長馬提斯廿五日於越南宣告，美國航空母艦「卡爾．文森號」（USS Carl Vinson）有望三月停靠越南第四大城峴港市，創越戰以來首例。由於馬提斯本週才點明越南在南海問題上的關鍵角色，上述軍事布局不僅擴張美國勢力，更有合力對付聲索南海多數主權的中國之意。

馬提斯廿五日表示，美越兩國有共同的價值，這些價值包括「航行自由」與「南海法治」；兩國關係「現在緊密，而且會更緊密」。

馬提斯與越南國防部長吳春歷廿五日就美國航母訪越一事，進行閉門討論；儘管美國國防部發言人聲稱越方尚未定案，但由馬提斯說法看來已談妥。因他一見到越南共產黨中央委員會總書記阮富仲，就感謝對方「與日俱進的夥伴關係」讓美國航母三月訪峴港行得以成真，直言「美國想和更強大的越南建立更堅固的關係」；另感謝越南支持聯合國安全理事會制裁北韓的決議。

阮富仲去年夏天就前往美國五角大廈拜會，美國航母訪越南一事其實已構思半年。雙方更把彼此視為當前對抗中國的南海問題重要盟友，達成多項軍售案，越南目前最大的沿海巡邏緝私艇正是去年從美國購入。

馬提斯也拜訪越南國家主席陳大光官邸，在已故越南共產黨創始者胡志明的銅像前，當面向陳大光表示，儘管雙方曾經歷越戰對抗，「我有信心我們目前走在正確軌道」。

中越曾在一九七九年爆發戰爭，中國目前更實質控制峴港附近的西沙群島最大的永興島。面對美國航母三月就近部署，中國廿六日反應平靜，僅說美、越兩國若在有利區域和平與穩定的前提下進行軍事交流，中國不會反對。