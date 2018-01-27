南韓醫院大火37死 近10年最慘

2018-01-27

1個多月來第2場大火

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓二月九日將喜迎冬季奧運，其慶尚南道密陽市「世宗醫院」廿六日卻發生大火，已知釀卅七死、一四三傷，死者大多為六十幾到九十幾歲的老人，死亡人數乃該國十年來第二多，也是自去年十二月廿一日忠清北道堤川市運動中心火災釀廿九死、四十傷以來，南韓近一個多月來發生的第二場大火。總統文在寅在青瓦台召開緊急會議，指示盡力救治傷者，並做好善後工作。由於住院患者多為高齡或行動不便，且醫院未裝設自動灑水設備，被視為傷亡慘重的兩大主因，警方初步排除人為縱火。

死者多為老人 143人受傷

火災發生在早上七點半，十點廿六分火勢被控制，起火點位於醫院本館一樓的急診室，研判火勢從急診室內的護理人員更衣室開始蔓延，懷疑是電暖器起火；二樓病房有卅五張病床，年長的死者大多陳屍在一、二樓，部分死者則葬身在五樓病房，主因為吸入濃煙窒息而死。而這棟六層樓高的本館在起火前，住院患者共八十三人，所幸緊鄰本館的分館未遭波及，否則作為療養院、共收治九十四名患者的分館一旦失火，後果不堪設想。

警方指出，起火時，世宗醫院內約有兩百人。死者大多為罹患重症的老人，在無人協助下難以動彈，另包括一位醫師與兩位護理師；傷者部分，重傷七人、輕傷一三六人。密陽市消防署長崔萬宇（譯音）表示，由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數恐進一步增加。他指稱，該院雖無自動灑水設備，但並未違法。該院半年前在消防報告書中寫道，經檢查，院內消防設備均可正常運作。

南韓自二○○七年迄今，最慘重的火災乃○八年一月造成四十人喪生、十人受傷的仁川市冷凍倉庫大火，去年忠北堤川失火排第三，一四年五月釀廿一死、八傷的全羅南道長城郡療養院火災則排第四。南韓近現代史上最死傷枕藉的大火為○三年二月的大邱地鐵縱火案，釀一九二死、約一五○傷。

韓聯社報導指出，前述長城療養院火災後，政府雖強化安裝自動灑水設備的規定，然而並未強制世宗醫院這種中小型醫院必須加裝，而該院自取得使用執照以來，已營運廿五年。有專家指出，醫院火災與其他大火不同，除院內有許多行動不便的病人，還有易燃的化學藥品及被褥等棉製品，故小火就能燎原成大火。