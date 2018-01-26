英女記者臥底 踢爆總裁晚宴鹹豬手

2018-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國金融時報（FT）二十四日揭露，倫敦慈善組織「總裁俱樂部」（The Presidents Club）近日舉行年度募款晚宴，限定政商菁英男性參加，期間女服務生屢遭鹹豬手及言語調戲，或受邀到酒店房間作陪，且有梅伊政府相關人員參與其中。面對這起醜聞，該俱樂部已宣佈解散，今後不再舉行募款活動，各界菁英也趕緊與主辦單位及與會男性劃清界線。

「總裁俱樂部」上週在倫敦多切斯特酒店舉辦慈善拍賣晚宴，邀請三百六十名男性政商名流共襄盛舉，並聘請一百三十名女性擔任招待，要求她們穿上黑色短裙、高跟鞋、緊身洋裝、束腹胸衣等性感衣物，並於事先簽署保密協定。金融時報兩名女記者也混入其中，目擊現場男性對她們上下其手。

女記者麥里琪（Madison Marriage）表示，她和其他女服務生數度被摸，其中一名女侍告訴她，一名男性在晚餐期間露出他的陰莖。現場女性都是精挑細選，要有「高瘦美」的外表，期間有賓客邀請女侍到他們的酒店房間。

報導揭露，晚宴拍賣項目包括與英國央行總裁卡尼茶敘、與外交大臣強生共進晚餐，但兩人均否認。其中有拍賣品提供脫衣舞俱樂部之旅、一瓶香檳及煙燻鮭魚貝果麵包。另有拍賣品提供在私人診所進行整型手術。贊助者都是英國商界、運動界及媒體界的重量級人士，包括廣告巨擘WPP集團。

由於這是男性專屬的聚會，英國首相梅伊並未受邀，她本人對報導內容感到不舒服；英國央行則強調，他們捐贈央行參觀之旅給另一場活動，晚宴上的拍賣未獲同意。卡尼本人對此活動深感失望。另外，英國政府也解除商人梅勒在教育部的委員職位，因為他是「總裁俱樂部」的聯合董事。梅伊政府中的兒童及家庭事務部長札哈維也因與會慘遭砲轟。

據統計，「總裁俱樂部」在過去三十多年來為兒童慈善機構募得兩千八百萬美元。對此，大奧蒙德街醫院、愛薇莉納倫敦兒童醫院、英國皇家音樂學院等機構都聲稱，並未獲該組織捐款，或將歸還款項。