MeToo挑戰男權 中國網路審查打壓

2018-01-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕女性勇於揭露自身曾遭性騷擾或性侵遭遇的「我也是（#MeToo）」運動風潮，已吹向中國，但中國女性發現，組織一場影響深遠的「我也是」運動困難重重，不僅必須面對男性主導的文化，還必須面對中共當局。紐約時報指出，由於擔心影響「社會和諧」，政府的網路審查人員正試圖防堵該運動，禁止網友在社群媒體上使用「反性騷擾」這類話語，並刪除呼籲進一步保護婦女的網路連署。官方媒體和官員更暗示，若倡議該運動的社運人士公開發聲，可能被視為與「外國敵對勢力」勾結的叛國者。

部分中國女性自稱為「打破沉默者」，在網路上發動連署，要求調查老闆、師長與同事，尤其敦促大學加大對性騷擾投訴的調查力道，還在社群媒體上抨擊性別歧視，不見女性出任高層主管職位。在幾起引發全國性辯論的爭議案件，已數名大學官員、教授因此被撤職。

中國的「我也是」運動多限於受過高等教育的城市女性。北京航空航天大學博士羅茜茜，一日在「微博」上發表一篇十幾年前攻讀博士學位時，遭該校教授陳小武性騷擾的實名舉報文章，閱讀人次逾五百萬，陳小武因此遭撤銷職務。有人稱此為中國反性騷擾「萬里長征的第一步」，但旅居美國的羅女表示，運動須溫和、小心，以免遭當局箝制。

中共常把性別平等當作宣傳主題，惟中共建政以來，其中央政治局僅有過六名女委員；中國對性騷擾亦無法律明文定義，也未對如何處理校園及職場的性侵案件有所規範。

愈來愈多婦女公開指控曾遭性騷擾，中國似乎對此感到不安。廿八歲行銷專家徐亞露（Xu Yalu）最近在社群媒體上自述曾多次在上海遭一名男子猥褻，但不久貼文便遭刪除。審查機構更刪除一份建請北京大學開設相關研討會，並組成委員會調查相關舉報的請願書。在中國，連署請願這類集體行動恐遭當局秋後算帳，以顛覆國家等罪名遭判刑。