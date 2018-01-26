擺脫通俄門 川普願作證

2018-01-26

同意宣誓接受特檢約談

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二十四日表示，他願意而且迫不及待在宣誓下接受指揮「通俄門」調查行動的司法部特別檢察官穆勒約談，他說律師正在和穆勒（見下圖）討論，可能數週內就會約談。

川普在白宮臨時被大約二十名記者問到通俄門作證之事，回答「我樂意之至」，「希望越快越好」，「我願意在宣誓下這麼做，絕對願意」。至於什麼時候會約談，川普說律師正在討論，還不知道確定時間，「昨天他們在說大概還要二或三週」。

自稱反擊就被控妨害司法

穆勒正在調查二○一六年總統選舉期間川普陣營涉嫌勾結俄羅斯，以及川普涉嫌妨害司法。川普一直指稱「通俄門」調查依據的是「假新聞」，二十四日是他首次直接說出他願意配合穆勒調查。他說，「從來就沒有什麼勾結，沒有妨害司法」，並指他種種為自己辯護的努力被不公平的誤解成錯誤行徑，「你反擊」就被指為「妨害（司法）」。

川普的律師已經與穆勒團隊磋商數週，根據聽取磋商簡報的消息人士透露，檢方可能詢問的問題，許多都與川普是否妨害通俄門調查有關；預期二月底或三月初完成約談。

總統接受這樣的約談會有風險，也牽涉總統豁免權，即總統被迫揭露資訊程度和內容。對於常常不經思考就直說的川普而言，接受約談還可能打亂他的律師團在通俄門案上的攻防布局。白宮首席律師科布（Ty Cobb）隨後表示總統只是說願意「與他們見面，但是他將依照個人律師的建議行事」，似乎在淡化川普上述談話。

但是一些白宮高層官員主張，川普應該接受約談，讓這場已經對川普總統任期蒙上陰影的調查迅速落幕。川普的表態看起來代表調查行動會有一大突破，目前還不清楚川普出此招是他律師團的策略一環，或者又是總統一時興起隨口說說。不過，這招相當聰明，川普可顯得沒什麼好隱瞞的，就算日後改變心意，也可從他公開表示願意作證的形象獲得政治加分。