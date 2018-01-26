已婚育三女 好男人形象吃定女選手

2018-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家女子體操隊前隊醫納薩在事跡敗露前，曾刻意形塑良好形象，假裝自己是受害選手的朋友，藉此獲得她們的信任，但其真面目是披著醫袍的性掠奪者，過去早有不少警訊，無奈女孩們礙於競爭壓力，未能及早揪出這名偽善狼醫。

納薩現年五十四歲，一九八六年加入美國國家體操隊醫療團隊，十年後獲任命為隊醫。一九九七年，他成為密西根州立大學職員，擔任校內運動醫師，期間他建立良好形象，眾人眼中他是名已婚育有三女的好男人、四屆奧運名醫，他的名字簡稱「賴瑞」，在年輕體操選手中眾所皆知。

然而，納薩的真面目卻是名狼醫，他創造出信任及同情的假象，以醫療之名行猥褻之實，且手法如出一轍。就他出庭時的自辯，他告訴女選手們，他將以手指插入她們的陰道或肛門，重新調整她們的身體，減輕痛苦或其他病痛。女選手之所以不敢指控，是因為美國體操界競爭激烈，露出軟弱跡象即可能在夢想路上止步。前體操女選手梅恩柯出庭時指控，「我當然沒告訴任何人，他是醫療專業人員，我沒有理由不相信他」。

納薩在東窗事發前，一直營造自己不僅保護選手的身體，也照顧他們的心靈的形象。二○一三年，他受訪時曾表示，身傷易療、心傷難癒，心理創傷會不斷浮現。美國奧運選手丹澤雪兒出庭時就指控，納薩假裝是她的朋友，操控她的想法，令她誤以為他是好人，一次又一次對她性虐，滿足自己扭曲性癖。

其實，納薩的犯行並非毫無跡象。一九九七年，他曾在密西根「Twistars」體育俱樂部治療體操運動員，一名家長曾就納薩的行為，向該俱樂部的明星教練兼老闆蓋德特表達擔憂，蓋德特週一已被美國體操協會停權。二○○○年，一名密西根州大運動員曾告訴訓練員納薩的惡行，她在訴狀中聲稱校務人員根本不相信她。二○一四年，密西根州大校方曾因一名病人的投訴而啟動調查，但最後判定納薩並無重大違規行為。