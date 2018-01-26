已婚育三女 好男人形象吃定女選手

2018-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家女子體操隊前隊醫納薩在事跡敗露前，曾刻意形塑良好形象，假裝自己是受害選手的朋友，藉此獲得她們的信任，但其真面目是披著醫袍的性掠奪者，過去早有不少警訊，無奈女孩們礙於競爭壓力，未能及早揪出這名偽善狼醫。

納薩現年五十四歲，一九八六年加入美國國家體操隊醫療團隊，十年後獲任命為隊醫。一九九七年，他成為密西根州立大學職員，擔任校內運動醫師，期間他建立良好形象，眾人眼中他是名已婚育有三女的好男人、四屆奧運名醫，他的名字簡稱「賴瑞」，在年輕體操選手中眾所皆知。

然而，納薩的真面目卻是名狼醫，他創造出信任及同情的假象，以醫療之名行猥褻之實，且手法如出一轍。就他出庭時的自辯，他告訴女選手們，他將以手指插入她們的陰道或肛門，重新調整她們的身體，減輕痛苦或其他病痛。女選手之所以不敢指控，是因為美國體操界競爭激烈，露出軟弱跡象即可能在夢想路上止步。前體操女選手梅恩柯出庭時指控，「我當然沒告訴任何人，他是醫療專業人員，我沒有理由不相信他」。

納薩在東窗事發前，一直營造自己不僅保護選手的身體，也照顧他們的心靈的形象。二○一三年，他受訪時曾表示，身傷易療、心傷難癒，心理創傷會不斷浮現。美國奧運選手丹澤雪兒出庭時就指控，納薩假裝是她的朋友，操控她的想法，令她誤以為他是好人，一次又一次對她性虐，滿足自己扭曲性癖。

其實，納薩的犯行並非毫無跡象。一九九七年，他曾在密西根「Twistars」體育俱樂部治療體操運動員，一名家長曾就納薩的行為，向該俱樂部的明星教練兼老闆蓋德特表達擔憂，蓋德特週一已被美國體操協會停權。二○○○年，一名密西根州大運動員曾告訴訓練員納薩的惡行，她在訴狀中聲稱校務人員根本不相信她。二○一四年，密西根州大校方曾因一名病人的投訴而啟動調查，但最後判定納薩並無重大違規行為。

  • 美國國家女子體操隊前隊醫納薩二十四日於密西根州印罕郡地方法院出庭應訊，被判處四十至一百七十五年的刑期。（法新社）

    美國國家女子體操隊前隊醫納薩二十四日於密西根州印罕郡地方法院出庭應訊，被判處四十至一百七十五年的刑期。（法新社）

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