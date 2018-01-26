染指至少150選手 美體操隊醫判175年

2018-01-26

被控包庇 校長也辭職

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家體操隊隊醫納薩假借治療之名，長年猥褻、性侵犯逾百名女子運動員，二十四日遭密西根法院重判四十到一百七十五年有期徒刑，法官宣判時對被告說，「我剛簽了你的死刑執行令」、「你不配再踏出監獄一步」。被輿論指責包庇納薩惡行的密西根州立大學校長西蒙也宣布辭職。

法官艾奎林納宣判表示，「給你科刑是我的榮幸，因為你不配再踏出監獄一步。你絲毫未設法控制你那些慾望衝動，不管你走到哪，都會毀了最弱勢的人」；還說納薩的犯行「明確、經過計畫、借勢操弄人、狡猾又卑鄙」。法官剛宣判完，滿室群眾立刻報以掌聲，多名證人起立鼓掌向法官致意，有人忍不住落淚，十六個月來此案審理期間所受煎熬終於告終。

下週還有案子要宣判

現年五十四歲的納薩在此案中承認十項性侵犯罪名，不過他得先服完因另一起兒童色情罪被判的六十年徒刑。納薩預計下週還有更多性侵罪將宣判。

犯行長達25年

骨科醫師納薩一九九七年起擔任密西根州大骨科醫學院助理教授，也是美國國家體操隊隊醫。二○一六年九月印第安納波里斯星報披露兩名前體操隊員指控納薩性侵，其中一人是丹賀蘭德，自此有一百五十多人出面或匿名指控，包括二○一二年美國奧運女子體操隊「五悍將」中的馬洛尼、芮斯曼、道格拉斯、韋伯，及一六年奧運奪金名將拜爾斯。

儘管體操選手的指控最受矚目，但是有關納薩猥褻、性侵犯行時間前後橫跨二十五年，涉及十二項運動。許多受害者遭侵犯時尚未成年，包括遭納薩未戴手套侵入私處。

檢察官波維萊提斯指納薩「大概是史上犯行最多的兒童性侵犯累犯」，體操隊的競爭環境給予他「完美場所」犯罪，因為受害者視他是「好人」，納薩在父母也在的情況下依舊猥褻，簡直「變態」。過去七天庭審聽取一百五十六名女子證詞，最後陳述證詞的正是率先報案的丹賀蘭德。她對著納薩說，「你變成被自私、變態慾望挾制的人」，也指控密西根州大縱容納薩，「受害者被噤聲、威嚇」，「這就是當體制製造一種文化縱容侵略者惡行會有的情況」。

法官呼籲擴大調查納薩為何得以如此長時間犯行。美國奧委會執行長隨即宣布將展開獨立調查。被指控縱容納薩的密西根州大校長西蒙宣布辭職前不久，州議會以壓倒性票數通過無強制力決議案，解除西蒙校長職務。

納薩二十四日在庭上發表聲明，稱「言語無法形容」他的歉意。不過，法官隨後宣讀納薩寫的抱怨信，信中說「地獄之火都不及女人的怒火」，還說相關指控都是假的。這些內容令人質疑納薩的歉意是否真誠。法官也說，「這封信讓我發現，你還是不明白你是個危險」；「我連我的狗都不會送到你那裡去」。