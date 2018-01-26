火力發電有高污染？ 日：大誤解

2018-01-26

有技術解決細懸浮微粒 謝長廷取經

〔駐日特派員林翠儀／東京二十五日報導〕台灣空氣污染嚴重，以煤炭為燃料的火力發電廠被指為污染源之一，成為眾矢之的，但隸屬日本電源開發公司（J-POWER）旗下的磯子火力發電廠，雖以煤炭為燃料，卻可稱為全球最環保的火力發電廠。向來關心空污問題的駐日代表謝長廷，二十五日前往該電廠「取經」。他表示，日本已有技術解決火力發電造成的細懸浮微粒（PM2.5）等污染，台灣應該學習，而不是消極地以兩千三百萬人的肺一起清潔空氣。

東京灣沿岸共有十幾座東京電力等公司的火力發電廠，多半以液化天然氣（LNG）或重油為燃料。J-POWER的磯子火力發電廠位於神奈川縣橫濱市磯子區，是其中唯一一座以純煤炭為燃料的火力發電廠。煤炭發電成本僅約LNG的一半，但會排放硫磺、水銀等有害物質、大量二氧化碳（CO2）及煤粉塵。磯子發電廠於一九六七年開始營運，二○○二及○九年先後更換一、二號機，採用渦爐與蒸汽渦輪高溫高壓的「超超臨界壓」（USC）技術，將煤炭燃燒的效能提升至全球最高水準。提高能源效能也是減少污染的方法之一。

其中，二號機以最新的乾式排煙脫硫及脫硝技術，減少九十五％的硫氧化物（SOx ）、八十七．五％氮氧化物（NOx）排放，並以電子集塵裝置等排煙淨化設備，減少九十九．九％的煤粉塵，廠內兩百公尺高的排煙囪，目測竟然看不到任何煙霧排出。

大林和林口火力發電廠也引進USC技術

日本能源政策將煤炭發電列為基礎電源之一，二○三○年預定比率為二十六％，未來還計畫在國內增設五十座火力發電廠，光是東京灣就計畫增設四座USC煤炭火力發電廠。J-POWER國際營業部長謝花隆志（譯音）表示，以為火力發電具有高污染，是很大的誤解。目前台灣大林和林口火力發電廠也引進USC技術。謝長廷表示，若能普及，火力發電造成的細懸浮微粒污染問題應可解決。謝長廷日前在「臉書」發表他在東京及台北測量PM2.5的結果，發現東京鬧區的PM2.5數值不高，希望向日本取經，改善台灣空污問題。