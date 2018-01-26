SCNT靈長類首例 中國成功複製猴子

2018-01-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《西遊記》神話裡孫悟空拔毛變猴的「身外身法」，廿四日由中國科學院宣告試驗成功！運用與一九九六年英國「桃莉羊」相同的「體細胞核移植」（ＳＣＮＴ）無性生殖複製技術，讓去年底相繼出世的食蟹獼猴「中中」、「華華」以首批ＳＣＮＴ複製靈長類動物身分正式留名於世，雖有助建立模擬人類疾病的動物模型，但也再度引爆複製技術衍生的道德倫理話題。

「中中」生於去年十一月廿七日，「華華」則是隔月五日，為中科院戰略性先導科技計畫「腦功能聯結圖譜與類腦智能研究」心血結晶，誕生過程已放上全球頂尖學術期刊《細胞》（Cell）網站。但牠們並非全球首次成功複製猴類，第一隻是一九九九年在美國出生的恆河猴「黛翠」（Tetra），但當時採用「胚胎分裂」方法；至於ＳＣＮＴ技術，先後用在綿羊、小鼠、牛、豬、貓、大鼠、狗等廿三種哺乳動物上，過去不曾成功複製出靈長類動物。

中科院神經科學研究所研究員孫強率領的團隊經過五年努力，創下全球科學家花了近二十年才達到的技術里程碑。這兩隻複製猴基因來自同一個流產的母獼猴胎兒，研究人員擷取其部分體細胞，將其細胞核取出，然後植入另一隻猴子摘除了細胞核的卵細胞中，再將此一合成的卵細胞放入第三隻猴子的子宮中，最後誕生複製猴。「中中」與「華華」個頭雖然相差了一些，但基因完全一樣。

中科院新聞稿指出，人類現今仍無法有效治療絕大多數腦疾病，研發藥物通用的小鼠模型和人類存在極大差異正是主因之一：獼猴與人類都屬靈長目，將獼猴體細胞在體外有效進行基因編輯、準確篩選基因型相同的體細胞，再用ＳＣＮＴ核移植技術產生基因型完全相同的大批胚胎並拿母猴當載體，可在一年內大量產出遺傳背景相同的體細胞複製猴群，等同掌握腦科學研究和人類疾病的非人靈長類動物模型製作關鍵技術。

研究者：沒有必要去複製人

新華社指出，孫悟空的毫毛說變就變，但複製（中國稱克隆）技術的應用必須戴上倫理金箍，絕不允許使用該技術來複製人。中科院神經科學研究所所長蒲慕明也說，體細胞複製技術的突破消除了複製人類的技術障礙，但是複製猴的目的在於建立動物模式來理解人的大腦與治療各種人類疾病，沒有必要去複製人。法新社則引述英國法蘭西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）教授洛弗爾—巴德格（Robin Lovell-Badge）的說法，指中國專家此一技術的效率太低，不如胚胎分裂法，若要以此技術複製人，會是非常愚蠢的嘗試。