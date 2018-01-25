香港大學生抵制普通話 上百網友留言恐嚇

2018-01-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港浸會大學學生會不滿校方強逼學習「普通話」，並有同學因普通話不及格而未能畢業，十七日率領十多名代表「佔領」校內語言中心八小時表達抗議，期間多段師生衝突影片外流，引發熱議。中共黨媒「環球時報」二十三日點名參與抗議的學生陳樂行，爆料陳樂行即將到廣州中醫院實習，導致逾百名網友湧入陳樂行的社群媒體留言恐嚇，威脅要毆打、分屍他，假扮病人陷害他，甚至有人致電院方要求「交人」。

環時二十三日刊登浸大普通話抗議的影音，引述網友說法指出其中就讀浸大中醫學及生物醫學系五年級的陳樂行，二十日起交換到廣州中醫院實習一年，直接登出陳樂行的臉書截圖「星期六就要上廣州…我好珍惜剩下四天，當真是『生命最後的四天』」，聲稱他曾留言「來大陸多了，心腸都惡毒了」，指控陳樂行過去參與並策劃「港獨」、「反中反普」等活動，意有所指的要他好好珍惜生命。

環時的作法成功挑起中國網友憤慨，紛紛湧入陳樂行的臉書留言「殺了你」、「解剖」、「找人打你」等訊息，廣州中醫院也接到逾百通電話，包括用髒話怒罵職員、要求院方交人等。為了避免人身安全受到危害，陳樂行二十三日在浸大教師護送下自廣州返回香港。陳樂行二十四日出面形容其為「白色恐怖」，指出校內語言政策被「上綱上線」與港獨連結，對恐嚇行為會考慮報警處理，亦強調會繼續爭取「普通話豁免試」的評分透明度。

與此同時，浸大校長錢大康二十四日宣布，陳樂行和浸大學生會會長劉子頎在抗議時涉嫌恐嚇污辱教師，處以暫時停學，立刻生效，其餘參與事件的十多名學生由於未嚴重違反學生守則，校方不另處分；錢大康強調，校方的決定和政治及社會壓力無關，語帶哽咽的強調教師們相當愛惜學生。此前，浸大副校長周偉立二十三日承諾，校方會聽取各方意見，調整改善「普通話豁免試」的評分機制。