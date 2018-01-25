日相安倍 宣布出席平昌冬奧

2018-01-25

將當面與南韓總統商討慰安婦協議

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一八年冬季奧林匹克運動會下月九日將於南韓平昌開幕，日本首相安倍晉三為求二○二○年東京夏季奧林匹克運動會能順利舉行，決定不顧黨內反對意見，廿四日正式表達願意出席開幕式，期間將與南韓總統文在寅舉行會談。但他強調，針對慰安婦議題，他不會接受南韓方面的新要求，顯示出正面迎戰的強硬立場。

南韓總統府青瓦台對安倍來訪表示歡迎，但韓聯社引述青瓦台未具名高級官員說法，稱若安倍重申日本的慰安婦議題立場，南韓也會重申立場，也就是不承認兩國先前的協議解決了慰安婦問題。上述原協議一五年達成時，安倍已在位，南韓則是去年因貪汙下台的前總統朴槿惠掌權。

不過，協議達成兩週年之際，去年上台的文在寅政府卻以當前共識「讓受害者及其家屬、國民心靈受傷」的民間反應為由，主張推翻前朝協議。

安倍廿四日才決定前往平昌冬奧正面迎擊，並主張日本駐南韓大使館前提醒日方道歉的「和平少女像」移除。但安倍將兼採異中求同戰略，呼籲就雙方皆在意的朝核問題，持續與美合力施壓，以防北韓以此次參加平昌冬奧為契機，鬆動美日韓同盟。路透報導，美國副總統彭斯也有相同疑慮，下月會親自前往平昌冬奧坐鎮，以防北韓以宣傳戰「挾持」整場體育盛事。