日相安倍 宣布出席平昌冬奧

2018-01-25

將當面與南韓總統商討慰安婦協議

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一八年冬季奧林匹克運動會下月九日將於南韓平昌開幕，日本首相安倍晉三為求二○二○年東京夏季奧林匹克運動會能順利舉行，決定不顧黨內反對意見，廿四日正式表達願意出席開幕式，期間將與南韓總統文在寅舉行會談。但他強調，針對慰安婦議題，他不會接受南韓方面的新要求，顯示出正面迎戰的強硬立場。

南韓總統府青瓦台對安倍來訪表示歡迎，但韓聯社引述青瓦台未具名高級官員說法，稱若安倍重申日本的慰安婦議題立場，南韓也會重申立場，也就是不承認兩國先前的協議解決了慰安婦問題。上述原協議一五年達成時，安倍已在位，南韓則是去年因貪汙下台的前總統朴槿惠掌權。

不過，協議達成兩週年之際，去年上台的文在寅政府卻以當前共識「讓受害者及其家屬、國民心靈受傷」的民間反應為由，主張推翻前朝協議。

安倍廿四日才決定前往平昌冬奧正面迎擊，並主張日本駐南韓大使館前提醒日方道歉的「和平少女像」移除。但安倍將兼採異中求同戰略，呼籲就雙方皆在意的朝核問題，持續與美合力施壓，以防北韓以此次參加平昌冬奧為契機，鬆動美日韓同盟。路透報導，美國副總統彭斯也有相同疑慮，下月會親自前往平昌冬奧坐鎮，以防北韓以宣傳戰「挾持」整場體育盛事。

  • 日本首相安倍晉三宣布將出席平昌冬奧並將與南韓總統文在寅舉行會談。圖為24日在南韓首爾街頭群眾戴著安倍面具，要求日本正式對南韓慰安婦道歉。（歐新社）

    日本首相安倍晉三宣布將出席平昌冬奧並將與南韓總統文在寅舉行會談。圖為24日在南韓首爾街頭群眾戴著安倍面具，要求日本正式對南韓慰安婦道歉。（歐新社）

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