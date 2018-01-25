FBI幹員反川普簡訊消失 再掀推翻川普陰謀論

2018-01-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）兩名幹員之間一批手機簡訊通訊內容遺失，再度掀起美國存有一股「暗深勢力」意圖推翻總統川普的陰謀論。此事牽涉到司法部的「通俄門」調查，這兩名追查川普競選團隊是否在二○一六年大選涉嫌勾結俄羅斯的幹員據稱都反川普，遺失的簡訊內容也有批評川普之言。

司法部說，由於手機軟體升級時出現問題，五萬筆手機簡訊未能自動儲存到FBI系統，其中包括幹員史卓克（Peter Strzok）、佩吉（Lisa Page）使用公務手機從二○一六年十二月十四日到一七年五月十七日間所傳簡訊。部長塞森斯聲明會徹查此事，並且全力設法從其他管道回復遺失的簡訊內容。

史卓克曾負責調查希拉蕊的「電郵門」，司法部是在督察FBI處理電郵門是否有疏失時，發現這批簡訊，在去年七月通知「通俄門」特別檢察官穆勒，史卓克隨即被踢出通俄門調查團隊，佩吉則是更早之前就退出。媒體報導，兩人在這段期間也傳出婚外情。

史卓克與佩吉這批簡訊包括批評川普「白痴」、「惹人厭」、「這傢伙不能當總統」，以及一六年八月史卓克簡訊提到「他（川普）不可能當選，但是我們恐怕不能冒這個險，這就像為你不到四十歲就死這件非常不可能的事買一張保單」。共和黨宣稱簡訊內容更令人擔心FBI對川普有偏見，偏袒民主黨候選人希拉蕊，「買保單」之說是指FBI全力阻止川普當選。

此事掀起政府內部有「暗深勢力」（deep state）意圖推翻川普的陰謀論，乃因共和黨聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）二十二日在福斯新聞中提到「我們今天得知（川普）當選後的第一時間，司法部和FBI內的人，包括佩吉和史卓克，也許成立了一個祕密社團要對他（川普）不利」。雷克里夫沒提供細節，但是共和黨人和右翼媒體立刻趁機打擊FBI通俄門調查行動的可信度，要求開除FBI局長和特別檢察官穆勒。

司法部是因國會要求提供簡訊複本後，上週五告知簡訊遺失。川普二十三日發推文，「久違的數一數二頭條大新聞，FBI現在說他們遺失史卓克和佩吉這對戀人五個月的簡訊，或許有五萬筆，而且全都在重要時間，哇！」

共和黨籍聯邦眾議院司法委員會主席古雷特（Bob Goodlatte）樂見司法部對簡訊遺失之事展開調查，「這些簡訊描繪出一些人的陰謀，我們希望了解更多。」民主黨議員抨擊共和黨藉此事打擊FBI，顯示穆勒至今的調查進展，「逼得他們只能出險招」。