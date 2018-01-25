川普內閣第一人！通俄門特檢 約談美司法部長

2018-01-25

〔編譯張沛元／綜合廿三日外電報導〕美國司法部長塞森斯已於上週遭帶領通俄門調查的司法部特別檢察官穆勒約談數小時，為美國政府因通俄門而遭檢方約談者中官階最高，也是川普內閣中遭約談的第一人。外界盛傳，穆勒接下來的目標是川普，川普可能會在數週內就通俄門所衍生的疑似妨害司法問題，遭穆勒約談。

最快在數週內 約談川普

司法部廿三日表示，塞森斯上週就通俄門遭穆勒約談數小時；川普同日在白宮橢圓形辦公室老神在在表示，塞森斯在約談中可能告訴穆勒團隊哪些事，他「一點也不擔心」。目前並不清楚塞森斯在約談時講什麼，推測可能他被問到在總統大選期間會晤俄官員、同時期與現已因通俄門遭起訴的川普競選團隊成員帕帕多普洛斯會面，及前聯調局（FBI）局長柯米曾被川普要求放過現已因通俄門被起訴的前白宮國安顧問弗林一馬。

迄今已有包括川普愛婿庫希納在內的多名川普近身助理遭穆勒約談，如今輪到曾因在與俄國官員會面上前後說詞不一而主動退出通俄門調查的塞森斯，顯示檢方對川普團隊是否妨害司法深感興趣；以塞森斯在大選時力挺川普並扮演代言人、還直接參與柯米丟差、鼓吹川普在去年五月開除柯米，塞森斯會是檢方在調查妨害司法上的潛在重要證人。柯米在去年底已經接受穆勒約談。

下個約談要角 應是策士巴農

預料下個遭穆勒約談的川普近身要人，可能是前白宮首席策士巴農；但穆勒最後目標，應該是川普。華盛頓郵報指出，穆勒試圖在未來數週約談川普，訪談內容可能攸關川普當初開除弗林與柯米的決定。華郵還說，穆勒對川普開除弗林與柯米的原由感興趣，顯示通俄門調查正積極詳加檢視川普或其他人是否曾意圖妨害通俄門調查；而穆勒看似將注意力轉移到川普及其近身關鍵證人身上，也讓剛邁入第二年的川普政府備感壓力。

白宮律師柯布上週推測，通俄門調查可能在四到六週終結，意味川普若遭穆勒約談，應該就是在未來四到六週內。川普在月初被媒體問到是否同意接受穆勒約談時並未正面答覆，僅重申其競選團隊並未在大選時與俄羅斯串謀；但根據消息人士，川普已告訴其律師團，他並不擔心遭約談，因為他並沒有做錯任何事。