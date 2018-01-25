美中學槍擊2死 槍手僅15歲

2018-01-25

子彈用盡後還想逃跑 隨即被捕

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國肯塔基州本頓鎮馬紹爾郡中學（Marshall County High School）二十三日驚傳槍擊，一名年僅十五歲的青少年持一把手槍在校園內大開殺戒，嚇得數百名學生瘋狂逃竄，共造成兩人死亡、十八人受傷，槍手在子彈用盡後企圖逃跑，隨即遭警方拘捕。

校園中庭掃射 20死傷者全是學生

肯州警察局長桑德斯表示，槍手於早上近八點走進校園，立即持手槍在擁擠的校園中庭射擊。隨後有人打九一一報警，數百名學生逃進教室、衝到大街或公路上、躲進車輛或鄰近商家，甚至有學生狂奔至一．六公里外的麥當勞，家長們聞訊後倉皇到校尋找孩子。

不久之後，槍手子彈耗盡並試圖逃跑，警方趕到後隨即以手銬將他逮捕。這起槍擊案導致兩名十五歲學生死亡，其中一人是率先趕到現場的一名州警的女兒。桑德斯說，這名州警悲痛萬分，不敢置信死者是他女兒。十八名傷者中有三人頭部中彈，其中兩人生命垂危，一人狀況穩定。受害者年紀從十四至十八歲，包括十四名男孩及六名女孩。

「一個接著一個，砰砰砰砰砰。」目擊女學生凱普蘿莉回憶，她聽到槍響時正吃著早餐，轉身看到槍手行兇，瞬間眾人鴉雀無聲、拔腿就跑，她抓住驚嚇的同學衝進教室。根據她的印象，槍手是名安靜、熱愛音樂的男生，他剛開槍時顯得猶豫，但隨後毅然猛扣扳機。

鄰近商家老闆賈蘭德於案發時收留五十至一百名學生避難。他描述說，學生當時四處逃竄，哭聲與驚叫聲四起。另外，家長赫弗德告訴地方「WSMV-TV」電視台，案發時她的兒子衝進體育場，並從側門離開。當時他一邊逃跑一邊打電話給她，要她趕到學校接他。

槍手未成年 無法公布犯案動機

警方指出，兇嫌將以謀殺及意圖謀殺等罪名受到起訴。由於他未成年，受到肯州法律保護，當局無法公布他的身分與行兇動機，他將先在少年法庭受審，預計檢方會要求將他移送至成人法庭以成人身分起訴，若法官同意，他的身分才會曝光。

肯塔基州淳樸小鎮 人口僅4300人

對此，肯州州長貝文指出，他不敢相信大規模槍擊會發生在馬紹爾郡此一緊密團結的鄉村小鎮。本頓鎮人口僅約四千三百人。一九九七年，距離本次案發地點僅五十一公里的肯州西帕度卡也曾發生校園槍擊案，三學生死亡，當地人記憶猶新。

全美今年第11起校園槍擊事件

本次慘案是美國今年來首起致命校園槍擊案，早前德州北部義大利市一所高中也曾發生槍擊案，一名十五歲女學生遭到十六歲男同學射傷。紐約時報指出，進入今年才二十三天，肯州槍擊案卻已經是美國今年第十一起校園槍擊事件。據反槍團體統計，自二○一三年以來至少已發生兩百八十三起校園槍擊事件。