菲律賓火山猛噴 急撤5.6萬人

2018-01-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕位於菲律賓呂宋島南端、距離首都馬尼拉約330公里的馬永火山（Mount Mayon），22日晚間開始噴發，23日火山活動持續加劇，從火山口噴出最高達5公里的火山灰柱，與最高達700公尺的熔岩泉。部分地區因大量飄落的微細碎礫，天色轉暗。數十座城鎮被火山灰覆蓋，能見度極差。菲國官方已將警戒等級調升為第四級，同時緊急撤離逾5.6萬居民。

馬永火山高2463公尺，過去400年來先後噴發過至少51次，最嚴重一次是在1814年，估計造成2200多人喪生。