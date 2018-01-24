社群媒體急擴張傷害民主 臉書認了

2018-01-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕正致力打擊流竄於自家網路平台上的假消息的全球最大社群媒體「臉書」廿二日坦承，社群媒體急速擴張對民主構成潛在威脅，並誓言面對此一問題並力圖讓臉書平台成為一股善的勢力。在此同時，媒體大亨梅鐸呼籲，臉書等大型網路平台應付費給「可信的」新聞機構，以助提升可信度與遏阻假消息。

臉書回應放任假消息批評

這是臉書就外界批評該公司未能阻止在其平台上散播的錯誤訊息，包括二○一六年美國總統大選，所做出的最新回應。臉書的公民參與執行長查克拉巴蒂（Samidh Chakrabarti）在部落格的貼文中說，他並未漠視網際網路對運作良好的民主造成的傷害，並坦承臉書在二○一六年時未能迅速認識到該社交平台遭惡人濫用，「我們目前正努力抵銷這些風險。」臉書的全球政治與政府對外聯繫主管哈貝斯（Katie Harbath）則表示，臉書將一如既往矢志對抗負面影響，以確保臉書平台成為民主善源。

該貼文是臉書近來高調重啟其企業形象的一部分，其他重啟形象之舉包括上週宣布讓臉書使用者針對各種新聞來源進行信賴度排名，藉此遏止假新聞在臉書平台上散播。臉書、Google與推特皆因在美國總統大選與英國脫歐公投之前促進散播假新聞（部分為俄羅斯授意）而在全球遭到檢驗。查克拉巴蒂說，臉書對於遭到國家利用進行以分化社會為目的的網路戰深惡痛絕，此等新類型威脅非臉書能輕易事先預料，「但我們應該做得更好，我們現在要彌補失去的時光」。

梅鐸籲網路平台付費給「可信的」新聞機構

在此同時，新聞集團（News Corp.）執行主席梅鐸廿二日表示，媒體出版業主透過其新聞與內容來提升臉書的價值與誠信，然此服務並未獲適當回饋。梅鐸之前才批評Google未付費「竊取」新聞報導。新聞集團旗下媒體包括華爾街日報、福斯新聞與紐約郵報。